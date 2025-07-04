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Поліг в бою за Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Максима Борщука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг в бою за Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Максима Борщука
Максим Борщук воював понад два роки
колаж: glavcom.ua

Максим Борщук мріяв про майбутнє, мав кохану дівчину, проте одружитися не встиг...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Борщука.

40 річний солдат Максим Борщук загинув в бою за Україну 23 червня 2025 року на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Максим Борщук народився 22 травня 1985 року в Рівному. Навчався у школі №22, а згодом здобув професію електрика у Рівненському професійному коледжі автомобільно-механічних технологій.

Працював у охоронних структурах. Любив спорт – ще з дитинства займався футболом, грав за Рівненську область.

У травні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. «Коли Максим отримав повістку, сказав: «Я нічого не боюся, я йду». Навіть після поранення, контузії та операції на очах – не зупинився. Казав «Я – боєць, я маю статус учасника бойових дій, я маю честь», – згадує мама героя Зоя Іванівна.

«Максим був добрим, вихованим, поважним і сміливим. Він воював понад два роки. Мріяв про майбутнє, мав кохану дівчину. Проте одружитися не встиг. Він був єдиним сином у матері», – повідомили у міськраді.

40 річний солдат Максим Борщук загинув в бою за Україну 23 червня 2025 року на Запорізькому напрямку
40 річний солдат Максим Борщук загинув в бою за Україну 23 червня 2025 року на Запорізькому напрямку
фото: Рівненська міська рада/Facebook

На жаль, 40 річний солдат Максим Борщук загинув в бою за Україну 23 червня 2025 року на Запорізькому напрямку.

Попрощалися із захисником 28 червня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на кладовищі «Нове».

У Максима Борщука залишилася мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

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