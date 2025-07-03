Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото)

Через обстріл шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено

Через обстріл в Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок

У ніч на 3 липня російські терористи завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В оселях містян виникли пожежі, які вже ліквідували надзвичайники.

«Шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські на місці події фіксують наслідки терору Росії, збирають докази, опитують людей та надають психологічну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах.

До слова, нещодавно Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога. Безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача».