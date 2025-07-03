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Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото)
Через обстріл шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено
фото: Нацполіція

Через обстріл в Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок

У ніч на 3 липня російські терористи завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В оселях містян виникли пожежі, які вже ліквідували надзвичайники.

Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото) фото 1
Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото) фото 2

«Шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено. Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів пошкоджень уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські на місці події фіксують наслідки терору Росії, збирають докази, опитують людей та надають психологічну допомогу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах.

До слова, нещодавно Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога. Безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача».

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Теги: дрон війна Одеса окупанти

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