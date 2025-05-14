Брав участь у визволенні Київської області. Згадаймо Василя Липея

Липей брав участь у Революції Гідності, після її завершення долучився до лав ЗСУ та брав участь в антитерористичній операції

Після визволення Київської області Липей виконував бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Липея.

10 травня 2025 року відійшов у вічність воїн Василь Липей на позивний Князь, який тривалий час стояв на захисті нашої Батьківщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Василь Липей народився 25 червня 1973 року у Львові. Навчався у ліцеї «Сихівський» Львівської міської ради (колишня Середня загальноосвітня школа №89). Згодом здобув професію верстатника у Вищому професійному училищі №29 м. Львова та телемайстра у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (колишнє Середнє професійно-технічне училище №59).

Чоловік працював експедитором у компанії Smarty Family Corporation. За словами рідних, був глибоко релігійною людиною, регулярно здійснював паломництво. Захоплювався комп’ютерною технікою, також активно займався громадською діяльністю.

Василь Липей брав участь у Революції Гідності. Після її завершення долучився до лав Збройних Сил України та брав участь в антитерористичній операції. Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини від російських окупантів.

Василь Липей брав участь у Революції Гідності, після її завершення долучився до лав Збройних Сил України та брав участь в антитерористичній операції фото: Львівська міська рада

Брав участь у визволенні Київської області, також виконував бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках у лавах 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України.

За особисту мужність захисник України Василь Липей був нагороджений численними відзнаками, зокрема почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «За незламність духу».

Поховали Василя Липея 13 травня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

У захисника залишилися мати, дружина, донька та сестра.

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