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Брав участь у визволенні Київської області. Згадаймо Василя Липея

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Брав участь у визволенні Київської області. Згадаймо Василя Липея
Липей брав участь у Революції Гідності, після її завершення долучився до лав ЗСУ та брав участь в антитерористичній операції
колаж: glavcom.ua

Після визволення Київської області Липей виконував бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Липея.

10 травня 2025 року відійшов у вічність воїн Василь Липей на позивний Князь, який тривалий час стояв на захисті нашої Батьківщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду. 

Василь Липей народився 25 червня 1973 року у Львові. Навчався у ліцеї «Сихівський» Львівської міської ради (колишня Середня загальноосвітня школа №89). Згодом здобув професію верстатника у Вищому професійному училищі №29 м. Львова та телемайстра у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (колишнє Середнє професійно-технічне училище №59).

Чоловік працював експедитором у компанії Smarty Family Corporation. За словами рідних, був глибоко релігійною людиною, регулярно здійснював паломництво. Захоплювався комп’ютерною технікою, також активно займався громадською діяльністю.

Василь Липей брав участь у Революції Гідності. Після її завершення долучився до лав Збройних Сил України та брав участь в антитерористичній операції. Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини від російських окупантів.

Василь Липей брав участь у Революції Гідності, після її завершення долучився до лав Збройних Сил України та брав участь в антитерористичній операції
Василь Липей брав участь у Революції Гідності, після її завершення долучився до лав Збройних Сил України та брав участь в антитерористичній операції
фото: Львівська міська рада

Брав участь у визволенні Київської області, також виконував бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках у лавах 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України.

За особисту мужність захисник України Василь Липей був нагороджений численними відзнаками, зокрема почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та медаллю «За незламність духу».

Поховали Василя Липея 13 травня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.  

У захисника залишилися мати, дружина, донька та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці хвилина мовчання війна

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