Безплатно, бистро і жарко. 200 псевдоросіянізмів в українській мові
Де ставити наголос у словах «закупи» і «закреп»? 10 запитань до мовознавиці
«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».
Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!
Не все те росіянізми, що на них схоже. Перевіряти слова на українськість можна у словнику Бориса Грінченка, що ми й зробили. Таку пораду дав колись професор Пономарів. І хоча в царській Росії українську мову взагалі забороняли, політика зближення української з російською (тобто калькування і утворення слів-покручів) проходила саме в СРСР, починаючи з 30-х років. Тому питома українська лексика зафіксована у словнику часів царату.
На жаль, ми добровільно відмовилися від слів і конструкцій, які є в російській, на користь тих, які є в польській, наприклад: держати – тримати, ждати – чекати, жарити – смажити, поїзд – потяг, іти / їхати в – іти / їхати до, через два дні – за два дні, кожні три тижні – що три тижні, на углу – на розі (Іван Нечуй-Левицький писав: «Що за дивина: будинки і вулиці були з рогами, чого ніде на Україні я ще не бачив») тощо.
Деякі слова ще можна оживити, актуалізувати, адже саме узус диктує літнорму. Наприклад, люди останнім часом сміливіше вживають питоме слово «жарко» замість штучного «спекотно», якого навіть немає у словниках (є тільки «спекота» і «спекотний»).
Отже, до вашої уваги – 200 псевдоросіянізмів зі словника Грінченка:
«Б»
- Бедро;
- безплатний;
- бистрий, бистро;
- брити;
- будущий;
- будущина / будучина.
«В»
- Ветхий;
- видіти;
- висок;
- відвіт (відповідь);
- відвічати (відповідати);
- віддихати (відпочивати);
- вітка;
- влюблятися;
- воняти;
- времʼя;
- вугіль.
«Г»
- Гвоздик, гвоздити;
- где / нігде;
- глупий;
- головник (злочинець);
- год;
- город;
- грімкий;
- груз, грузити;
- грязь.
«Д»
- Давити;
- дарити;
- двигати/-ся;
- дергати;
- держати;
- дівочка (не дитина жін. статі, а зменш.-пестл. до діва);
- ділати;
- довг, довжник, довжок;
- досада, досадний;
- другий (інший);
- дурак («дура» немає);
- дядя.
«Ж»
- Жаліти (шкодувати);
- жалітися (скаржитися), жáлоба;
- жарити;
- жарко;
- ждати;
- желізний;
- животина (тварина).
«З»
- Завидувати;
- зависть;
- западня;
- заставляти (змушувати);
- звиняти;
- звізда;
- зівати;
- злоба;
- злобний.
«І»
- Іміти (мати).
«К»
- К (прийменник);
- ковер;
- кожа;
- коротати;
- красити;
- костер;
- криша;
- кріпкий, кріпость (фортеця);
- кровать;
- кротість;
- крушити;
- курити;
- кусок;
- куча.
«Л»
- Ливень;
- лице;
- лишній;
- ложити/-ся;
- лучче;
- любимець.
«М»
- Мимо;
- минута;
- мисль;
- много;
- молодіж;
- мука (борошно).
«Н»
- Нагий;
- надіятися;
- напиток;
- напрасний (несправедливий);
- наряд, наряджатися;
- настроювати;
- ниряти;
- нищий;
- нільга (не можна);
- ніт (нема, ні);
- нужда.
«О»
- Обида;
- обіщати;
- обувʼя;
- огонь;
- олгати (брехати);
- олжа (брехня), олживий (брехливий);
- опасуватися (побоюватися);
- оружжя / оружина (рушниця), оружитися (озброїтися);
- ослобонити (звільнити);
- оставатися, оставляти;
- охота (полювання), охотник.
«П»
- Пакість, пакосний, пакосник;
- парень;
- первий;
- платок;
- плаття;
- побіда;
- погибати;
- пожар;
- полотенце, полотенечко;
- получати;
- поляна;
- послідній;
- признаватися;
- прийшлось;
- приключатися;
- приют;
- проворний;
- просвічати / просвіщати/-ся;
- просинатися;
- противний (неприємний);
- прятати (прибирати в хаті, хоронити);
- пустий;
- пустиня, пустинник;
- путь.
«Р»
- Радуватися;
- рибак;
- рижий;
- рисувати;
- родитель, родителька;
- роза.
«С»
- Сахарь;
- свайба;
- сіверний (холодний);
- сідий;
- скверний;
- скорість;
- скука, скучати;
- слух (чутка);
- случай;
- смеркати/-ся;
- смілий;
- смотріти;
- совітати/-ся;
- спішити;
- спорити;
- споминати;
- способний / спосібний;
- серебро;
- стид, стидно, стидний;
- стоїти;
- судорга;
- супруга (три або чотири пари волів – комплект для плуга), супружник (той, хто запрягає волів);
- сутки.
«Т»
- Табак;
- темнота;
- теряти;
- тиква;
- тогді;
- топір (сокира);
- тошно;
- труд;
- трогати (смикати);
- тьотя.
«У»
- Уговорювати / уговоряти;
- угол;
- ум, умний, умниця («умник» немає);
- уп’ять (знову);
- уредний;
- усігди;
- успівати;
- утка (качка);
- ученик;
- ухо, ушко.
«Х»
- Хватати (хапати);
- хвастати;
- хворост.
«Ч»
- Чоловік (людина);
- чоловіцький (людський).
«Ш»
- Шутка, шуткувати.
«Щ»
- Щитати/-ся.
Чи є наведені слова абсолютними синонімами до тих, які нормативні зараз? Де-юре – так, де-факто – ні, бо в тексті вам їх виправить кожен редактор. Згідно з сучасною літературною нормою більшість із них застаріла (як і правопис слів за Грінченком: академик / академичний, автобиоґрафия, акахвист / акахтист, анахтема, архив, библійний, инбирь тощо). Однак зі стилістичною метою або в розмовній мові їх сміливо можна вживати. Це наше.
• 1 •
Андрій Прилипко: «Пособник окупанта» – це правильно? Здається, калька, навіть не адаптована, а чистий москалізм.
Це слово є і у Грінченка, і в сучасних словниках (у Грінченка є ще й пособниця). СУМ-20: пособник – той, хто допомагає кому-небудь у здійсненні підступних, злочинних намірів. Ще там є поплічник – співучасник яких-небудь ганебних або ворожих дій, учинків; спільник. Отже, маємо три синоніми: пособник, поплічник, спільник. Якщо вже порівнювати з російською, то там є теж відповідники до всіх трьох слів: пособник, приспешник, сообщник. Не збіднюймо синонімічного ряду.
• 2 •
Володимир Тесленко: Один пан зі Львова сказав мені, що правильно казати не «дитина грається», а «дитина бавиться». Але ж «бавитись» – це полонізм?
Оскільки ми сьогодні говоримо про псевдоросіянізми, згадаємо і слово «гратися». Звісно, воно українське і є у Грінченка. Є там і «бавитися». Тобто це вже псевдополонізм. Обидва слова належать до спільнословʼянської лексики і означають «проводити час у розвагах». Адже є в українській мові, крім «бавитися», слова «забава» і «забавлятися». Треба викорінювати звичку виправляти одне правильне слово на інше правильне.
• 3 •
Віктор Ревінь: Як правильно сказати: «кожен з трьох дітей» чи «кожна з трьох дітей»? Адже дитина – вона.
Правильна відповідь – у середньому роді: кожне з трьох. Також нагадаю, що коли йдеться про різну стать або коли стать невідома, то вживаємо середній рід і в таких словах: обоє, одне одного.
• 4 •
Світлана Нагуляк: Скажіть, будь ласка, українською мовою допускається вживання такої форми чоловічого імені як Євгеній? бо мені здавалося, що українською правильно тільки Євген...
Закінчення -ій у чоловічих іменах грецького походження в українській мові редукується: Євгеній – Євген, Євстафій – Остап, Афанасій – Панас, Григорій – Григір, Прокопій – Прокіп, Лаврентій – Лаврін, Панкратій – Панкрат, Ігнатій – Гнат, Антоній – Антін, Василій – Василь, Геннадій – Геннадь, Анатолій – Анатоль та ін. Закінчення -ій у цих іменах – російська адаптація грецьких імен. «Євгеній» – не виняток. Це не стосується тільки тих імен, де -ій наголошене: Андрій, Сергій, Тимофій, Олексій, Овсій, Гордій і подібні. Отже, українською мовою правильно Євген, а жіноче – Ївга або Югина. Але, на жаль, мало хто так називає.
• 5 •
Марина Василевська: Підкажіть, будь ласка, які наголоси у словах закупи та закреп? Закупи – це ж полонізм, а там наголос на передостанньому. А наголос у «закреп» такий, як у «наклеп»?
Закупи – це справді полонізм (zakupy). Слово поширилося спочатку на заході України. Зі старих словників є тільки у Ніковського (1927 р.). Утім, наголос у нього не польський, а на першому складі. І словник Ніковського, і СУМ-20 подають його так: зáкупи («те саме, що закупі́вля»). У слова зáкреп наголос теж на першому складі, як і у слові нáклеп. Отже, легко запамʼятати: зáкупи, зáкреп, нáклеп. Також на першому складі наголос у словах щéлепа і зáлоза.
• 6 •
Олександр Демидов: Корегувати, коригувати і коректувати – це одне й те саме?
СУМ-20 першим словом подає «коригувати», другим – «корегувати» (з позначкою «рідше»). Означають «вносити корективи, виправлення у що-небудь; у військовій справі – вносити поправки під час стрільби». А «коректувати» цей словник подає як «те саме, що коригувати». Тобто всі три слова – абсолютні синоніми. Особисто я вживаю «коректувати» в контексті коректури тексту, а коригувати / корегувати – про все інше. Коригувати / корегувати – дублетні форми, як очищувати / очищати.
• 7 •
Наталя, Червоноград: Питання, коли переклад доречний, а коли – ні. Ми ж не перекладаємо «футбол» (ну хоча Ірина Дмитрівна (Фаріон – «Главком») мала свою думку про це), так само «іконки» на робочому столі (але ж до ікон вони не мають жодного стосунку, це від «icons», як їх називають англійською). Питання: коли запозичені слова мають лишатися запозиченими, а коли їх доречно перекладати?
Футбол – кóпаний мʼяч (від кóпати – бити ногою), волейбол – відбиванка, баскетбол – кошиківка, хокей – гаківка – це приклади гіперпуризму. А «іконка» на робочому столі – це піктограма або просто значок («піктограма» – теж запозичене слово). Нічого страшного в запозиченнях немає, якщо в мові не було відповідників. Дехто зараз намагається знайти відповідник до слова «дрон», яке закріпилось у слововжитку. Але чомусь ці самі люди не переймаються давніми запозиченнями «танк» і «ракета».
• 8 •
Ганна Груль: Прочитала на одній фейсбук-сторінці коментар перекладача Богдана Стасюка про сполуку «чи не так» у кінці речення, що вона ненормативна. Він пише: «Оце «чи не так» – це такий жахливий паразит, якого прищеплюють іще на граматикалізованому перекладі в школі, а потім не вимиєш роками. Уточнювальне «чи не так» наприкінці речення – граматична калька розділового питання, яких в українській граматиці взагалі немає».
Згодна. Але сполука «чи не так?» занадто глибоко вкорінилася, щоб вважати її помилковою. Утім, в українській мові є питомі відповідники: «еге ж?», «правда ж?», «хіба ні?». Їх і вживаймо.
• 9 •
Людмила Шуст: Пані Ольго, чи варто ставити кому в конструкціях на кшталт «а що (,) як», «а що (,) коли»? Траплялося бачити по-різному.
І правопис, і пунктуаційний довідник Зеновія Терлака про цей випадок мовчать. Мені ці конструкції здаються нерозкладними, але є приклади у СУМ-11: [А] що, коли (як); що, якби – уживається для припущення можливості чого-небудь. «А що коли Кассандра переможе?» (Леся Українка); «Що, як проженуть бува?» (Панас Мирний); «Що, якби й справді, Марійко, нитки такі – золоті!» (Андрій Головко). Чомусь у Лесі Українки коми немає, а в Панаса Мирного і Головка є. Краще ставити.
• 10 •
Наталя, Яготин: Як буде «всплывающее окно» українською? Авраменко каже, треба казати «вигулькове вікно». Чи є ще якісь адекватніші відповідники?
Є. Спливне вікно.
«Главком»
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