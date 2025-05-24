Безплатно, бистро і жарко. 200 псевдоросіянізмів в українській мові

Де ставити наголос у словах «закупи» і «закреп»? 10 запитань до мовознавиці

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

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Не все те росіянізми, що на них схоже. Перевіряти слова на українськість можна у словнику Бориса Грінченка, що ми й зробили. Таку пораду дав колись професор Пономарів. І хоча в царській Росії українську мову взагалі забороняли, політика зближення української з російською (тобто калькування і утворення слів-покручів) проходила саме в СРСР, починаючи з 30-х років. Тому питома українська лексика зафіксована у словнику часів царату.

На жаль, ми добровільно відмовилися від слів і конструкцій, які є в російській, на користь тих, які є в польській, наприклад: держати – тримати, ждати – чекати, жарити – смажити, поїзд – потяг, іти / їхати в – іти / їхати до, через два дні – за два дні, кожні три тижні – що три тижні, на углу – на розі (Іван Нечуй-Левицький писав: «Що за дивина: будинки і вулиці були з рогами, чого ніде на Україні я ще не бачив») тощо.

Деякі слова ще можна оживити, актуалізувати, адже саме узус диктує літнорму. Наприклад, люди останнім часом сміливіше вживають питоме слово «жарко» замість штучного «спекотно», якого навіть немає у словниках (є тільки «спекота» і «спекотний»).

Отже, до вашої уваги – 200 псевдоросіянізмів зі словника Грінченка:

«Б»

Бедро;

безплатний;

бистрий, бистро;

брити;

будущий;

будущина / будучина.

«В»

Ветхий;

видіти;

висок;

відвіт (відповідь);

відвічати (відповідати);

віддихати (відпочивати);

вітка;

влюблятися;

воняти;

времʼя;

вугіль.

«Г»

Гвоздик, гвоздити;

где / нігде;

глупий;

головник (злочинець);

год;

город;

грімкий;

груз, грузити;

грязь.

«Д»

Давити;

дарити;

двигати/-ся;

дергати;

держати;

дівочка (не дитина жін. статі, а зменш.-пестл. до діва);

ділати;

довг, довжник, довжок;

досада, досадний;

другий (інший);

дурак («дура» немає);

дядя.

«Ж»

Жаліти (шкодувати);

жалітися (скаржитися), жáлоба;

жарити;

жарко;

ждати;

желізний;

животина (тварина).

«З»

Завидувати;

зависть;

западня;

заставляти (змушувати);

звиняти;

звізда;

зівати;

злоба;

злобний.

«І»

Іміти (мати).

«К»

К (прийменник);

ковер;

кожа;

коротати;

красити;

костер;

криша;

кріпкий, кріпость (фортеця);

кровать;

кротість;

крушити;

курити;

кусок;

куча.

«Л»

Ливень;

лице;

лишній;

ложити/-ся;

лучче;

любимець.

«М»

Мимо;

минута;

мисль;

много;

молодіж;

мука (борошно).

«Н»

Нагий;

надіятися;

напиток;

напрасний (несправедливий);

наряд, наряджатися;

настроювати;

ниряти;

нищий;

нільга (не можна);

ніт (нема, ні);

нужда.

«О»

Обида;

обіщати;

обувʼя;

огонь;

олгати (брехати);

олжа (брехня), олживий (брехливий);

опасуватися (побоюватися);

оружжя / оружина (рушниця), оружитися (озброїтися);

ослобонити (звільнити);

оставатися, оставляти;

охота (полювання), охотник.

«П»

Пакість, пакосний, пакосник;

парень;

первий;

платок;

плаття;

побіда;

погибати;

пожар;

полотенце, полотенечко;

получати;

поляна;

послідній;

признаватися;

прийшлось;

приключатися;

приют;

проворний;

просвічати / просвіщати/-ся;

просинатися;

противний (неприємний);

прятати (прибирати в хаті, хоронити);

пустий;

пустиня, пустинник;

путь.

«Р»

Радуватися;

рибак;

рижий;

рисувати;

родитель, родителька;

роза.

«С»

Сахарь;

свайба;

сіверний (холодний);

сідий;

скверний;

скорість;

скука, скучати;

слух (чутка);

случай;

смеркати/-ся;

смілий;

смотріти;

совітати/-ся;

спішити;

спорити;

споминати;

способний / спосібний;

серебро;

стид, стидно, стидний;

стоїти;

судорга;

супруга (три або чотири пари волів – комплект для плуга), супружник (той, хто запрягає волів);

сутки.

«Т»

Табак;

темнота;

теряти;

тиква;

тогді;

топір (сокира);

тошно;

труд;

трогати (смикати);

тьотя.

«У»

Уговорювати / уговоряти;

угол;

ум, умний, умниця («умник» немає);

уп’ять (знову);

уредний;

усігди;

успівати;

утка (качка);

ученик;

ухо, ушко.

«Х»

Хватати (хапати);

хвастати;

хворост.

«Ч»

Чоловік (людина);

чоловіцький (людський).

«Ш»

Шутка, шуткувати.

«Щ»

Щитати/-ся.

Чи є наведені слова абсолютними синонімами до тих, які нормативні зараз? Де-юре – так, де-факто – ні, бо в тексті вам їх виправить кожен редактор. Згідно з сучасною літературною нормою більшість із них застаріла (як і правопис слів за Грінченком: академик / академичний, автобиоґрафия, акахвист / акахтист, анахтема, архив, библійний, инбирь тощо). Однак зі стилістичною метою або в розмовній мові їх сміливо можна вживати. Це наше.

• 1 •

Андрій Прилипко: «Пособник окупанта» – це правильно? Здається, калька, навіть не адаптована, а чистий москалізм.

Це слово є і у Грінченка, і в сучасних словниках (у Грінченка є ще й пособниця). СУМ-20: пособник – той, хто допомагає кому-небудь у здійсненні підступних, злочинних намірів. Ще там є поплічник – співучасник яких-небудь ганебних або ворожих дій, учинків; спільник. Отже, маємо три синоніми: пособник, поплічник, спільник. Якщо вже порівнювати з російською, то там є теж відповідники до всіх трьох слів: пособник, приспешник, сообщник. Не збіднюймо синонімічного ряду.

• 2 •

Володимир Тесленко: Один пан зі Львова сказав мені, що правильно казати не «дитина грається», а «дитина бавиться». Але ж «бавитись» – це полонізм?

Оскільки ми сьогодні говоримо про псевдоросіянізми, згадаємо і слово «гратися». Звісно, воно українське і є у Грінченка. Є там і «бавитися». Тобто це вже псевдополонізм. Обидва слова належать до спільнословʼянської лексики і означають «проводити час у розвагах». Адже є в українській мові, крім «бавитися», слова «забава» і «забавлятися». Треба викорінювати звичку виправляти одне правильне слово на інше правильне.

• 3 •

Віктор Ревінь: Як правильно сказати: «кожен з трьох дітей» чи «кожна з трьох дітей»? Адже дитина – вона.

Правильна відповідь – у середньому роді: кожне з трьох. Також нагадаю, що коли йдеться про різну стать або коли стать невідома, то вживаємо середній рід і в таких словах: обоє, одне одного.

• 4 •

Світлана Нагуляк: Скажіть, будь ласка, українською мовою допускається вживання такої форми чоловічого імені як Євгеній? бо мені здавалося, що українською правильно тільки Євген...

Закінчення -ій у чоловічих іменах грецького походження в українській мові редукується: Євгеній – Євген, Євстафій – Остап, Афанасій – Панас, Григорій – Григір, Прокопій – Прокіп, Лаврентій – Лаврін, Панкратій – Панкрат, Ігнатій – Гнат, Антоній – Антін, Василій – Василь, Геннадій – Геннадь, Анатолій – Анатоль та ін. Закінчення -ій у цих іменах – російська адаптація грецьких імен. «Євгеній» – не виняток. Це не стосується тільки тих імен, де -ій наголошене: Андрій, Сергій, Тимофій, Олексій, Овсій, Гордій і подібні. Отже, українською мовою правильно Євген, а жіноче – Ївга або Югина. Але, на жаль, мало хто так називає.

• 5 •

Марина Василевська: Підкажіть, будь ласка, які наголоси у словах закупи та закреп? Закупи – це ж полонізм, а там наголос на передостанньому. А наголос у «закреп» такий, як у «наклеп»?

Закупи – це справді полонізм (zakupy). Слово поширилося спочатку на заході України. Зі старих словників є тільки у Ніковського (1927 р.). Утім, наголос у нього не польський, а на першому складі. І словник Ніковського, і СУМ-20 подають його так: зáкупи («те саме, що закупі́вля»). У слова зáкреп наголос теж на першому складі, як і у слові нáклеп. Отже, легко запамʼятати: зáкупи, зáкреп, нáклеп. Також на першому складі наголос у словах щéлепа і зáлоза.

• 6 •

Олександр Демидов: Корегувати, коригувати і коректувати – це одне й те саме?

СУМ-20 першим словом подає «коригувати», другим – «корегувати» (з позначкою «рідше»). Означають «вносити корективи, виправлення у що-небудь; у військовій справі – вносити поправки під час стрільби». А «коректувати» цей словник подає як «те саме, що коригувати». Тобто всі три слова – абсолютні синоніми. Особисто я вживаю «коректувати» в контексті коректури тексту, а коригувати / корегувати – про все інше. Коригувати / корегувати – дублетні форми, як очищувати / очищати.

• 7 •

Наталя, Червоноград: Питання, коли переклад доречний, а коли – ні. Ми ж не перекладаємо «футбол» (ну хоча Ірина Дмитрівна (Фаріон – «Главком») мала свою думку про це), так само «іконки» на робочому столі (але ж до ікон вони не мають жодного стосунку, це від «icons», як їх називають англійською). Питання: коли запозичені слова мають лишатися запозиченими, а коли їх доречно перекладати?

Футбол – кóпаний мʼяч (від кóпати – бити ногою), волейбол – відбиванка, баскетбол – кошиківка, хокей – гаківка – це приклади гіперпуризму. А «іконка» на робочому столі – це піктограма або просто значок («піктограма» – теж запозичене слово). Нічого страшного в запозиченнях немає, якщо в мові не було відповідників. Дехто зараз намагається знайти відповідник до слова «дрон», яке закріпилось у слововжитку. Але чомусь ці самі люди не переймаються давніми запозиченнями «танк» і «ракета».

• 8 •

Ганна Груль: Прочитала на одній фейсбук-сторінці коментар перекладача Богдана Стасюка про сполуку «чи не так» у кінці речення, що вона ненормативна. Він пише: «Оце «чи не так» – це такий жахливий паразит, якого прищеплюють іще на граматикалізованому перекладі в школі, а потім не вимиєш роками. Уточнювальне «чи не так» наприкінці речення – граматична калька розділового питання, яких в українській граматиці взагалі немає».

Згодна. Але сполука «чи не так?» занадто глибоко вкорінилася, щоб вважати її помилковою. Утім, в українській мові є питомі відповідники: «еге ж?», «правда ж?», «хіба ні?». Їх і вживаймо.

• 9 •

Людмила Шуст: Пані Ольго, чи варто ставити кому в конструкціях на кшталт «а що (,) як», «а що (,) коли»? Траплялося бачити по-різному.

І правопис, і пунктуаційний довідник Зеновія Терлака про цей випадок мовчать. Мені ці конструкції здаються нерозкладними, але є приклади у СУМ-11: [А] що, коли (як); що, якби – уживається для припущення можливості чого-небудь. «А що коли Кассандра переможе?» (Леся Українка); «Що, як проженуть бува?» (Панас Мирний); «Що, якби й справді, Марійко, нитки такі – золоті!» (Андрій Головко). Чомусь у Лесі Українки коми немає, а в Панаса Мирного і Головка є. Краще ставити.

• 10 •

Наталя, Яготин: Як буде «всплывающее окно» українською? Авраменко каже, треба казати «вигулькове вікно». Чи є ще якісь адекватніші відповідники?

Є. Спливне вікно.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

«Главком»