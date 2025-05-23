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ЗСУ вдарили по передовому командному пункту окупантів у Бахмуті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ЗСУ вдарили по передовому командному пункту окупантів у Бахмуті
Генштаб: Удар серйозно знижує здатність російської федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку
фото ілюстративне: mil.in.ua

Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувалися росіяни

21 травня 2025 року Повітряні Cили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту третього армійського корпусу окупантів у тимчасово окупованому Бахмуті. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб.

Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог. Цей удар серйозно знижує здатність російської федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту, пояснили в Генштабі.

ЗСУ вдарили по передовому командному пункту окупантів у Бахмуті фото 1
фото: Генштаб

«Сили Оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

ПАТ «Енергія» – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Теги: війна авіаудар Бахмут

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