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Стояв на захисті України від початку повномасштабної війни. Згадаймо Романа Лепіша

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стояв на захисті України від початку повномасштабної війни. Згадаймо Романа Лепіша
Роман Лепіш виконував завдання із захисту суверенітету та незалежності України на Донеччині
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення Росії Роман Лепіш став на захист держави від російських загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Лепіша. 

5 вересня 2024 року, виконуючи завдання із захисту суверенітету та незалежності України на Донеччині загинув військовослужбовець зі Львова Роман Лепіш. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Роман Лепіш народився 24 листопада 1983 року у Львові. Навчався у школі №63 ліцеї №70.

Здобув вищу освіту у Львівському національному університеті природокористування за спеціальністю «плодоовочівництво».Впродовж останнього часу працював комірником на місцевому підприємстві. У вільний час захоплювався грибництвом, обожнював відпочинок на природі.

З початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист держави від російських загарбників.

Роман Лепіш виконував завдання із захисту суверенітету та незалежності України на Донеччині у лавах 100-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони ЗСУ
Роман Лепіш виконував завдання із захисту суверенітету та незалежності України на Донеччині у лавах 100-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони ЗСУ
фото: Львівська міська рада

Роман Лепіш виконував завдання із захисту суверенітету та незалежності України на Донеччині у лавах 100-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

5 вересня 2024 року захисник України Роман Лепіш загинув. 

Чин похорону відбувся 12 вересня 2024 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, потім на площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання. Поховали Романа Лепіша на Личаківському кладовищі у Львові.

У Романа Лепіша залишилися батьки, дружина, син та двоє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять Україна

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