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«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції
Bild: Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували Володимира Путіна
колаж: glavcom.ua

З моменту початку наступу ЗСУ на Курщину Путін не робив окремих звернень до жителів прикордоння

Операція ЗСУ у Курській області неабияк змінила вираз обличчя російського диктатора Володимира Путіна у його відеозверненнях. Не дивлячись на те, що Путін не відвідував прикордонні території РФ, не записував окремих звернень щодо Курщини у перші дні українського наступу, а лише на декілька хвилин згадував про це на відеонарадах – різницю між 2022 і 2024 роком важко не помітити.

24 лютого 2022 року у 30-хвилинній лекції з псевдоісторії Володимир Путін оголосив про вторгнення до України. Уривок з цього звернення згодом транслювався у багатьох новинах. На відео можна помітити, як Путін вдає впевненого диктатора, що заявляє про рішення розпочати велику війну.

Російський диктатор та воєнний злочинець активно жестикулює та не відводить погляд.

«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції фото 1
скриншот відео
«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції фото 2
скриншот відео

Однак протягом останнього тижня, з моменту операції ЗСУ на Курщині та Білгородщині, вираз обличчя російського диктатора вже зовсім не такий впевнений, як два з половиною роки тому. Він не звертає багато уваги на прикордонні області РФ. Натомість записує окреме звернення про військовий форум, який проводиться у Москві.

На нарадах із керівництвом Росії Володимир Путін всю інформацію про Курськ просто читає із надрукованих або рукописних листочків і майже не жестикулює.

«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції фото 3
фото: скриншот відео
«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції фото 4
фото: скриншот відео

А з таким виразом обличчя Путін слухав доповідь начальника Генштабу РФ Герасимова щодо ситуації в Курській області.

«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції фото 5
фото: скриншот відео
«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції фото 6
фото: скриншот відео

Нагадаємо, у лютому 2022 року, перед початком вторгнення, Путін на пресконференції з президентом Франції використав фразу, яка шокувала світову спільноту: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица».

«Что касается Минских соглашений, живы они и имеют ли какую-то перспективу или нет. Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица». Надо исполнять», – наголосив Путін. Згодом він «обіцяв», що Росія не збирається окуповувати Україну, проте з першого дня вторгнення було зрозуміло протилежне.

Наразі ж за даними DeepState відомо про щонайменше 44 підконтрольних ЗСУ населених пункти Росії. Фізіономія Путіна на нарадах лише доводить, що його ж вислів тепер «працює проти нього».

Як відомо, раптовою атакою на Курську область українські військові шокували Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може, про це повідомляє німецьке видання Bild.

Аналітики ISW також вважають, що російський диктатор Володимир Путін недооцінював попередні українські транскордонні операції, не розглядаючи їх як серйозну загрозу. За даними Інституту вивчення війни, успішна українська операція у Курській області та потенційні майбутні вторгнення змусять Росію перерозподілити свої військові ресурси, що негативно вплине на ефективність їхніх дій в Україні.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: путін диктатор 24 лютого Курщина росія війна Україна

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