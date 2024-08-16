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Курщина лише відволікаючий маневр? Терорист Гіркін пророкує масштабний удар F-16 по Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Курщина лише відволікаючий маневр? Терорист Гіркін пророкує масштабний удар F-16 по Криму
Гіркін вважає, що операція в Курській області має відвернути від головного удару ЗСУ
фото: з відкритих джерел

Стрєлкова вважає, що українська армія планує завдати більшого удару в напрямку окупованого Криму

Наступ українських сил у Курській області може бути відволікаючим маневром. А насправді ЗСУ можуть готувати якийсь потужний удар винищувачами F-16. Таку думку висловив Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Фрагмент листа, який окупант написав у в'язниці, опублікувала в Telegram його дружина Мирослава Регінська. На думку Стрєлкова, українська армія планує завдати більшого удару в напрямку окупованого Криму.

«Щодо ситуації на фронті: уважно стежу. Вважаю удар українців у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого – головного, в якому вони основні задіють свої решту резервів і авіацію (F-16). Найімовірніше, у Кримському напрямку» – написав він.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: Курщина Ігор Гіркін війна

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