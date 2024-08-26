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Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото)
Російські загарбники атакували Луцьк безпілотниками
фото: ДСНС

Деталі щодо постраждалих уточнюються

Російські окупанти влучили по Луцьку. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян.

Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото) фото 1
фото: ДСНС
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото) фото 2
фото: ДСНС
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото) фото 3
фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Як повідомив очільник Волинської ОВА, поблизу Луцька було збито «шахед». Уламки впали на територію обласного центру.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет. Згодом під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів.

До слова, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Крім того, у південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Теги: окупанти війна обстріл мер Луцьк будинок ракета

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