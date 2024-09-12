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Командир взводу морської піхоти. Згадаймо Володимира Помогайба

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Командир взводу морської піхоти. Згадаймо Володимира Помогайба
Володимир Помогайбо проходив військову службу на посаді командира взводу морської піхоти
колаж: glavcom.ua

Військовому було 37 років

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Помогайба.

Внаслідок отриманих на фронті поранень помер захисник України, командир взводу морської піхоти Володимир Помогайбо. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Володимир Помогайбо навчався у школі № 8 міста Черкаси. Потім вступив до Черкаського професійного автодорожнього ліцею, де здобув спеціальність «механік-автослюсар».

Потім проходив строкову військову службу у ЗСУ. Вступив до спеціального підрозділу судової поліції «Грифон», був командиром відділення. Пізніше брав участь в АТО.

Володимир Помогайбо проходив військову службу проходив на посаді командира взводу морської піхоти
Володимир Помогайбо проходив військову службу проходив на посаді командира взводу морської піхоти
фото: Анатолій Бондаренко, Facebook

Навчався у Національній академії внутрішніх справ, де здобув кваліфікацію бакалавра з правознавства. Обіймав посаду оперуповноваженого у Головному управлінні Національної поліції. Мав низку нагород від вищого керівництва держави.

Загинув унаслідок отриманих поранень. Військовому було 37 років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання Україна

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