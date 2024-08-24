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Навіщо ФСБ «полює» на західних журналістів у Суджі

glavcom.ua
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Журналіст CNN Нік Пейтон Волш
скріншот з відео

Кремлю начхати на простих людей, йому важливіші власні «державні» інтереси

ФСБ РФ заявила про порушення чергової кримінальної справи проти іноземних журналістів після їхніх репортажів з підконтрольних Україні територій у Курській області. Офіційне формулювання: за «незаконний перетин кордону РФ».

Цього разу ФСБ замахнулася на кореспондента CNN Ніка Пейтона Волша та двох українських журналісток Діану Буцько та Олесю Боровик.

Це не перші представники іноземних ЗМІ, які стають фігурантами кримінальних справ після роботи в контрольованій ЗСУ частині Курської області. 17 серпня ФСБ повідомила про порушення кримінальної справи стосовно репортерів італійського RAI Сімоні Трайні та Стефані Баттістіні. 

18 серпня The Washington Post опублікував репортаж звідти. Репортери Шивон О'Грейді і Тетяна Буріянова разом із фотографом Едом Рамом приїхали в Суджу. Вони поговорили з місцевим населенням, а також опублікували кадри з міста. Через це до МЗС РФ навіть викликали тимчасово повірену США в РФ Стефані Холмс. 

Насправді, російських журналістів на території ОРКО немає. (До речі, навіть, з опозиційних ЗМІ, що базуються за кордоном та вважаються в РФ «іноагентами»). А переслідуванням західних репортерів Москва, як вважає журналіст Дмитро Колєзєв, зробила свій «ціннісний» вибір: між життям простих людей та інтересами «держави». 

Але присутність іноземних журналістів у Суджі – насамперед, в інтересах її мешканців. Якби «держава» дбала про них, то мала б дякувати хоча б західним ЗМІ, що ті їздять та перевіряють, як там виживають тисячі громадян РФ. 

Але замість цього ФСБ подає сигнали, що ЗМІ не мають цього робити. Отже, Кремлю начхати на простих людей, йому важливіші власні «державні» інтереси. А репортажі західних журналістів про те, що в Суджі нікого не ґвалтують, не катують і не вбивають, цим інтересам суперечать.

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Теги: росія ЗМІ ФСБ війна путін Україна журналіст Курщина

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