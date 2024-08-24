Дуда виступив на урочистостях до Дня Незалежності і спрогнозував завершення війни

Анджей Дуда виступив на урочистосятх до Дня Незалежності в Києві

«Із темряви війни на руїнах почне куватися новий світ»

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що війна проти РФ скоро закінчиться перемогою українців. Про це він сказав під час свого виступу в Києві на урочистосятх до Дня Незалежності.

Дуда наголосив, що Польща від перших днів підтримує Україну, яка захищається від російських окупантів.

«Я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але коли Європа піднімалася з руїн, спричинених німецьким та радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту», – нагадав польський лідер, маючи на увазі ЄС.

Дуда зауважив, що в Польщі та України є спільна історія та спільні цінності.

«Ми завжди підтримували ваші прозахідні прагнення. Поляки підтримувати українців під час Помаранчевої революції та Євромайдану», – підкреслив він.

Очільник Польщі також підтвердив, що його країна підтримає Україну на шляху до вступу в ЄС: «Пам'ятайте, що Польща вас підтримуватиме та не залишить сам-на-сам на шляху до європейської спільноти. Місце незалежної України у Європі».

Нагадаємо що президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до Києва у День незалежності України, 24 серпня.