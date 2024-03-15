Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука
Юліан Матвійчук був активним громадським діячем у Полтаві
фото з відкритих джерел

«Таку людину можна зустріти тільки раз у житті», – наголосила дружина полеглого воїна Лілія Матвійчук

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юліана Матвійчука.

Молодший сержант Юліан Матвійчук, позивний Бобер, помер у Дніпровському шпиталі 20 травня 2023 року. За 5 днів до цього в районі міста Мар’їнка на Донеччині отримав важке поранення в результаті прямого влучання ворожого снаряда в бліндаж.

33-річний депутат Полтавської міськради помер у лікарні через поранення, які отримав на Донеччині
33-річний депутат Полтавської міськради помер у лікарні через поранення, які отримав на Донеччині
фото з відкритих джерел

Юліан родом з міста Полтава. Він вчився у музичній школі, спеціальність «скрипка» (продовжив у музичному училищі). Навчався у Полтавській художній школі. Співав у народному хорі «Калина». У 2014 році закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, де здобув фах вчителя історії та правознавства. Диплом отримували рідні, бо на той час вже ніс службу на сході як доброволець «Азова».

Під час навчання брав активну участь у Революції Гідності. Був одним із лідерів полтавського Майдану. Командував Полтавською сотнею самооборони в Києві. 27 листопада 2013 року отримав поранення під час сутички з «беркутівцями».

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 1
фото з відкритих джерел

У 2014 році добровольцем пішов боронити незалежність України в російсько-українській війні у складі «Азову». Брав участь у боях в районі Іловайська, Широкиного, Новоазовська, Сартани, Старобешевого, Донецька. Після повернення з війни був депутатом Полтавської міської ради VII та VIII скликань.ʼ

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 2
фото з відкритих джерел

Юліан займався національно-патріотичним вихованням, збереженням пам’яті про загиблих героїв, збереженням історичних пам’яток міста, проведенням деколонізації Полтави. Щороку його військово-патріотичні вишколи проходили понад 200 дівчат і хлопців, отримуючи знання з історії України, спортивного орієнтування і картографії, тактики і домедичної допомоги.

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 3
фото з відкритих джерел

Під час повномасштабного вторгнення чоловік знову став на захист України. Воював у складі 116-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Був оператором-розвідником розвідувального відділення розвідувального взводу.

Юліан Матвійчук завжди був активним громадянином та палким патріотом України
Юліан Матвійчук завжди був активним громадянином та палким патріотом України
фото з відкритих джерел

До останнього чоловік вірив у перемогу України. «У наших хлопців бойовий дух на максимумі. Ми готові й можемо перемагати, вміємо перемагати. Взагалі ніяких негативних моментів у цьому питанні немає.

Перемога обов’язково буде. У ворога бойовий дух на нулі, так що нам залишається просто пережити цю зиму і все буде добре», – сказав військовий в одному з інтерв’ю. 

Юліан Матвійчук зарекомендував себе як гідний воїн та вірний присязі захисник України
Юліан Матвійчук зарекомендував себе як гідний воїн та вірний присязі захисник України
фото з відкритих джерел

Найбільше у цей час жорстокої війни мені додає сили моя сім’я та плани на майбутнє. Звичайно, що хочеться якнайшвидше вигнати ворога. Швидше повернутися до нормального життя, до наших сімей. Все це стимулює пришвидшувати такий момент. Звичайно, ще рано думати про перемогу, але вона вже не за горами.

Юліан Матвійчук

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 4
фото з відкритих джерел

«Найкращий аеророзвідник на Мар’їнському напрямку, врятував сотні життів вояків, коригував знищення живої сили ворога та його техніки, з безкомпромісною впевненістю та рішучістю знищував ворогів точними влучаннями зі «скидів» та віртуозно виводив дрони із зони дії ворожих РЕБ. Командири високо цінують таку роботу, адже Юліан може обійти ворожі РЕБи та залетіти на десять кілометрів вглиб окупованої території навіть на маленькому Мавіку. Виявляє навіть замаскований міномет чи добре прихований танк. Філігранно працює зі «скидами». Знищує живу силу противника та його вогневі потужності там, де інші засоби неможливо або неефективно застосовувати. Один з найуспішніших екіпажів в ОТУ «Донецьк», командиром якого був Юліан, не зміг не привернути увагу ворога. Останнім виконаним завданням Юліана було коригування роботи важкої артилерії в районі Донецька», – написав командир загиблого.

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 5
фото з відкритих джерел

«Наша перша зустріч відбулася раптово. Ми з колегою по тб готували сюжети. Я запитала твою думку про легалізацію зброї, Аня – про твоє розуміння поняття «сім'я». Я слухала відповідь і думала: «Боже, оце комусь пощастить з чоловіком». Через кілька місяців ти сам мене знайшов. Ми незчулися, як почали зустрічатися. Згодом ти зізнався, що при першій зустрічі захопився моїми «великими-уважними очима» і шукав нагоди поспілкуватися більше. Через два місяці ми вже мали кота, а ще через кілька – спільний бюджет і автоматичне відкладання коштів на весілля мрії… Ми завжди говорили, що особисте – це особисте. Але ти бодай іноді хотів ним ділитися, а я здебільшого наполягала – оберігати. Бо, думала, щастя любить тишу. А зараз я хочу, щоб кожен знав, якою щасливою ти робиш мене щомиті. Ніколи не прийму, ніколи не повірю, ніколи не усвідомлю. Моя любов, мій Всесвіт, я чекаю тебе! Найкращий у світі», – написала дружина полеглого воїна Лілія Матвійчук у річницю весілля 3 липня 2023 року.

Юліан Матвійчук з дружиною
Юліан Матвійчук з дружиною
фото з відкритих джерел
Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 6
фото з відкритих джерел

«У нас було справжнє українське весілля – з традиційними обрядами, троїстими музиками. Ми стали під вінець у національному вбранні в колі найближчих людей. На річницю нашого весілля Юліан, повернувшись із Харківщини, де виконував бойові завдання з прикриття державного кордону, ніс службу в Полтаві. Я хвилювалася, чи відпустять його додому, чи матимемо ми змогу бодай побачитися того дня. Аж тут зранку Юліан каже мені телефоном: «Виглянь у шибку». Дивлюся – дрон під керуванням мого чоловіка підлетів до вікна, а до нього прикріплена табличка з привітанням: «Із річницею!» Потім безпілотник розвернувся, і я побачила напис з іншого боку таблички: «Кохаю тебе до нестями». А невдовзі й сам коханий став на порозі квартири з квітами. Знаєте, з ним жилося надзвичайно легко. Він умів щомиті робити мене щасливою. Таку людину можна зустріти тільки раз у житті», – додала жінка.

Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука фото 7
фото з відкритих джерел

«Юліан був кращий у всьому, хоч за що б узявся. В нього був такий характер, що, беручись за будь-яку справу, він мав викластися на всі 150 відсот­ків і неодмінно досягти найліпшого результату. Після бойового чергування на «нулі» бійцям давали певний час на відновлення сил. Та мій чоловік не міг собі цього дозволити. І коли я просила його відпочити, знаючи, що йому доведеться знову брати до рук пульт дистанційного управління безпілотником і фактично від сходу до заходу сонця «літати», він відповідав, що має переглянути і змонтувати відзнятий відеоматеріал, відправити дрони на оновлення прошивки тощо. Тобто він усім цим жив. І отак завжди викладався на повну силу, будучи чи то громадським діячем, чи то депутатом міськради, чи то військовим», – розповіла Лілія про загиблого чоловіка.

Юліан Матвійчук з дружиною та донькою
Юліан Матвійчук з дружиною та донькою
фото з відкритих джерел

У 33-річного Юліана Матвійчука залишилася дружина Лілія, донечка Єва, якій на момент загибелі тата не було і двох років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Воював з окупантами з 2015 року. Згадаймо Ігоря Полякова
Теги: війна пам'ять смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поховали 34-річного Сергія Лакея 29 квітня 2023 року в рідних Дунаївцях на Хмельниччині
Понад рік вважався безвісти зниклим. Згадаймо прикордонника Сергія Лакея
19 лютого, 09:00
Костянтин Васюк усе своє життя боровся за незалежність та свободу України
Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка
25 лютого, 09:00
Плахута звільняв від російських загарбників міста і села Донецької, Луганської областей, виганяв окупантів з Харківщини
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту
22 лютого, 09:00
Дружина Ткача знайшла тіло чоловіка на посту
Перша жертва повномасштабної війни. Згадаймо прикордонника Дениса Ткача
24 лютого, 09:00
З початком повномасштабної війни Віктор повернувся на фронт
«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського
27 лютого, 09:00
Коли почалася повномасштабна війна, Сергій Артемов пішов добровольцем до ЗСУ
Залишив справу свого життя та став на захист України. Згадаймо музиканта Сергія Артемова
29 лютого, 09:00
Віталій Вірста воював з 2016 року
Отримав три контузії та поранення, але повернувся на фронт. Згадаймо Віталія Вірсту
5 березня, 09:00
Велика війна застала військового за кордоном на престижній і високооплачуваній роботі
Мріяв стати моряком та побачити світ, але з лайнера повернувся на фронт. Згадаймо Кирила Бабенцова
7 березня, 09:00
У довоєнному житті Костянтин Гнітецький працював у медіа, був талановитим режисером і оператором
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
12 березня, 09:00

Суспільство

Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти
Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти
Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука
Депутат, який двічі воював за Батьківщину. Згадаймо Юліана Матвійчука
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
Мобілізація жінок. Українська розвідниця зробила заяву, яка розбурхала мережу
Мобілізація жінок. Українська розвідниця зробила заяву, яка розбурхала мережу
«Томи видуманих звинувачень». Ольга Гринкевич обурилася арештом брата
«Томи видуманих звинувачень». Ольга Гринкевич обурилася арештом брата
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
28K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
7800
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
6510
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6039
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
5296
Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua