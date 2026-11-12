«Жах, жахливо». Стефанчук поскаржився на холод у Верховній Раді (відео)

Голова парламенту емоційно відреагував на холод у сесійній залі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поскаржився на низьку температуру в сесійній залі парламенту під час засідання 12 листопада. Його реакція потрапила на відео, яке згодом оприлюднили в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання ВР.

На опублікованих кадрах видно, як Стефанчук, перебуваючи у кріслі голови Верховної Ради, коментує температуру в приміщенні. Спікер емоційно відреагував на холод, використавши кілька коротких висловлювань. «Ужас. Жах. Жахливо. Холодно», – сказав голова парламенту.

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Відеозапис поширили на тлі проблем з опаленням та електропостачанням у столиці, спричинених російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Раніше народні депутати вже повідомляли про перебої в роботі комунальних систем будівлі Верховної Ради. Зокрема, 6 листопада голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в парламенті зникли вода та опалення, а електроенергія надходить із перебоями.

За словами Гетманцева, ситуація у Верховній Раді на той момент була такою самою, як і в інших будівлях столиці. Він охарактеризував її словами «як у всіх», наголосивши, що парламент також відчуває наслідки проблем з енергопостачанням.

Проблеми з комунальними послугами в Києві виникли на тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Через складну ситуацію в енергосистемі жителі столиці зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії, перебоями у водопостачанні та порушеннями роботи електротранспорту.