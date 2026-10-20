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Стефанчук пропонує створювати представництва Верховної Ради за кордоном

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Стефанчук пропонує створювати представництва Верховної Ради за кордоном
Стефанчук ініціював створення представництва Ради при Європарламенті
фото: Верховна Рада, Unsplash

Законопроєкт передбачає відкриття представництва при Європарламенті

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №16167, який передбачає створення постійного представництва українського парламенту при Європейському парламенті. Ініціаторами документа стали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту.

Документ зареєстровано 19 жовтня 2026 року. Його мета – законодавчо врегулювати створення представництва Верховної Ради при Європарламенті.

Законопроєкт передбачає, що голова Верховної Ради зможе ухвалювати рішення про створення парламентських представництв при інституціях Європейського Союзу, міжнародних організаціях та їхніх парламентських органах. Такі представництва можуть діяти в системі органів дипломатичної служби України.

Крім того, спікер парламенту затверджуватиме положення про представництво, визначатиме його структуру та граничну чисельність працівників. Фінансування нового представництва здійснюватиметься коштом, уже передбаченим у державному бюджеті на діяльність Верховної Ради. Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

Автори документа обґрунтовують необхідність створення представництва поглибленням співпраці України з Європейським Союзом та участю Верховної Ради в євроінтеграційних процесах.

Наразі законопроєкт передано на розгляд профільного комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Нагадаємо, 17 вересня 2025 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час візиту до Києва відкрила постійне представництво Європарламенту в українській столиці. Вона тоді також наголосила, що Україна не залишиться наодинці, а європейські партнери продовжать підтримувати її, зокрема під час післявоєнного відновлення та відбудови.

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Теги: парламент Олександр Корнієнко Руслан Стефанчук законопроєкт Верховна Рада Олена Кондратюк Європарламент

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