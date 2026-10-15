Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики

Нові правила передбачають зниження неоподатковуваного ліміту для приватних відправлень зі €150 до €45

Оподаткування міжнародних посилок може торкнутися не лише товарів із китайських маркетплейсів, а й допомоги, яку українці надсилають одне одному з-за кордону. Про такий ризик попередила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє «Главком».

За словами депутатки, під час ухвалення змін до Податкового кодексу депутати не запровадили окремого механізму розмежування комерційних покупок і приватних відправлень. Це може створити труднощі для людей, які отримують від родичів одяг, особисті речі та іншу допомогу.

Законопроєкт передбачає збереження звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до €45, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій. Водночас відправлення, що перевищують цей поріг, можуть підпадати під оподаткування.

Окреме питання – визначення вартості вживаних речей та перевірка некомерційного характеру передач. Южаніна раніше звертала увагу, що незрозуміло, хто і за якими критеріями оцінюватиме такі товари.

Нагадаємо, 15 жовтня Верховна Рада скасувала пільгу на міжнародні посилки вартістю до €150. Законопроєкт №16051-1 підтримали 252 депутати. Для покупок на іноземних маркетплейсах передбачено 20% ПДВ, який нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року.

Раніше «Главком» писав про ризики для волонтерської допомоги та посилок від родичів. Експерти попереджали, що зниження неоподатковуваного порогу може ускладнити митне оформлення приватних передач і збільшити витрати поштових операторів.

До слова, Всеукраїнська асоціація громад закликала відтермінувати оподаткування посилок від родичів із-за кордону. В організації наголошували, що для багатьох українських родин такі відправлення є важливим джерелом підтримки під час війни.