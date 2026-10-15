Головна Новини
search button user button menu button

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Нардепка Ніна Южаніна попередила про ризики оподаткування приватних посилок, які українці отримують із-за кордону
фото: Інтерфакс, Мінфін

Нові правила передбачають зниження неоподатковуваного ліміту для приватних відправлень зі €150 до €45

Оподаткування міжнародних посилок може торкнутися не лише товарів із китайських маркетплейсів, а й допомоги, яку українці надсилають одне одному з-за кордону. Про такий ризик попередила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє «Главком».

За словами депутатки, під час ухвалення змін до Податкового кодексу депутати не запровадили окремого механізму розмежування комерційних покупок і приватних відправлень. Це може створити труднощі для людей, які отримують від родичів одяг, особисті речі та іншу допомогу.

Законопроєкт передбачає збереження звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до €45, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій. Водночас відправлення, що перевищують цей поріг, можуть підпадати під оподаткування.

Окреме питання – визначення вартості вживаних речей та перевірка некомерційного характеру передач. Южаніна раніше звертала увагу, що незрозуміло, хто і за якими критеріями оцінюватиме такі товари.

Нагадаємо, 15 жовтня Верховна Рада скасувала пільгу на міжнародні посилки вартістю до €150. Законопроєкт №16051-1 підтримали 252 депутати. Для покупок на іноземних маркетплейсах передбачено 20% ПДВ, який нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року.

Раніше «Главком» писав про ризики для волонтерської допомоги та посилок від родичів. Експерти попереджали, що зниження неоподатковуваного порогу може ускладнити митне оформлення приватних передач і збільшити витрати поштових операторів.

До слова, Всеукраїнська асоціація громад закликала відтермінувати оподаткування посилок від родичів із-за кордону. В організації наголошували, що для багатьох українських родин такі відправлення є важливим джерелом підтримки під час війни.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада законопроєкт податки правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На його думку, додаткові витрати споживачів означатимуть менше грошей, які вони зможуть витрачати на покупки
Співвласник «Нової пошти» попередив про наслідки податку на посилки
17 вересня, 09:20
Через схему було проведено 23,5 млрд грн
Понад 3 млрд грн податків пішли повз бюджет: викрито мережу «конвертів»
21 вересня, 19:04
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
16 вересня, 21:00
Засновник книгарні Readeat Дмитро Феліксов та співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк
Співвласник «Нової пошти» в соцмережі розкритикував владу і потрапив у «пастку»
24 вересня, 12:01
Транспортний податок сплачують власники автомобілів, які відповідають установленим законом критеріям
Названо регіон, де власники дорогих авто сплатили найбільше транспортного податку
29 вересня, 21:30
Корецький пояснив, що уряд працює у максимально швидкому режимі, аби до 15 жовтня виконати всі рішення
Бюджет-2026. Рада на вимогу прем’єра достроково скликає депутатів рятувати ситуацію
30 вересня, 11:00
Угорщина блокувала просування переговорів, посилаючись на питання дотримання прав угорської меншини в Україні
Рада ухвалила закон, якого вимагала Угорщина
12 жовтня, 13:57
Іонова стала власницею нового житла на початку жовтня
Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України
11 жовтня, 11:00
Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
13 жовтня, 15:43

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
70K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua