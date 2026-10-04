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Жінка купила хату в селі за $19 тисяч та розповіла, чому шкодує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Жінка купила хату в селі за $19 тисяч та розповіла, чому шкодує
Будинок із великою ділянкою жінка шукала цілий рік
фото: instagram/tasamaanichka

На перший погляд оселя здавалася доглянутою, однак новій власниці бракувало досвіду, щоб помітити приховані проблеми

Анна Цешковська продала міську квартиру та купила хату в селі Кінецьпіль на Миколаївщині. Жінка облаштувалася на новому місці та навіть зорганізувала ягідний бізнес, однак моментами шкодує про переїзд. Як інформує «Главком», своїми труднощами та переживаннями Анна ділиться в Instagram.

Будинок із великою ділянкою жінка шукала цілий рік. Зрештою, вона знайшла хату за $19 тисяч. Для села це висока ціна, і нині Анна визнає, що переплатила.

На перший погляд оселя здавалася доглянутою, однак новій власниці бракувало досвіду, щоб помітити приховані проблеми. Уже після переїзду з'ясувалося, що дах протікає, а система опалення несправна. Гроші, які Анна планувала вкласти в розвиток господарства, пішли на ремонт. Зокрема, на заміну даху. Крім того, блогерка також має конфлікт із сусідами, котрий періодично забирає ресурс.

Спершу Анна мріяла про лавандове поле: планувала сушити квіти й виготовляти лавандову воду. Проте пробна посадка кількох кущів показала, що в неї алергія на цю рослину. Довелося переорієнтуватися на полуницю, і тут перші експерименти вдалися: саджанці прижилися.

Анна продає саджанці полуниці
Анна продає саджанці полуниці
фото: instagram/tasamaanichka

Для швидшого розвитку господарству потрібна була теплиця, тож Анна почала шукати грантову підтримку. Вона пройшла освітню програму для жінок-фермерок з Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, яка мала допомагати відновлювати економіку під час війни. Втім, бізнес-план на близько 250 тисяч гривень фінансування не отримав.

Опускати руки не стала: Анна вирішила йти своїм шляхом. Вона замовила першу партію італійських саджанців, близько 200 штук, облаштувала крапельний полив і грядки. На все це пішло приблизно 15 тисяч гривень власних заощаджень.

Анна з мамою
Анна з мамою
фото: instagram/tasamaanichka

Нині господарство складається з двох великих 15-метрових грядок. Сезон видався збитковим через постійні дощі, проте перші 50 кг полуниці вдалося продати через блог і серед знайомих. Далі фермерка планує співпрацювати з місцевими кондитерськими та виробниками десертів.

Нагадаємо, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах. Знайомі радили подружжю зруйнувати будинок . Однак вони змогли зробити з нього комфортне житло, в якому зберегли дух регіону.

Раніше чоловік на ім’я Олег купив стару хату-мазанку у селі біля Дністра. Разом із будинком він отримав криницю, садок, 43 сотки землі та кілька споруд. Власник потроху відновлює оселю. Він провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату, а для опалення придбав нову чавунну піч.

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Теги: житло будинок Миколаївщина село

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