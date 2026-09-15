Росія атакувала Київ дронами: є постраждалий та влучання в АЗС (оновлено)

Кличко повідомив про роботу екстрених служб на місці влучання

У Києві триває атака російських дронів. У Дарницькому районі зафіксовано влучання безпілотника в автозаправну станцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За даними Департаменту муніципальної безпеки Києва, по автозаправній станції на Лівому березі столиці, у Дарницькому районі, ударив реактивний шахед. Попередню інформацію про влучання БпЛА в АЗС також підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

Хронологія

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 05:25.

Про влучання у Дарницькому районі Кличко повідомив у Telegram. За його словами, екстрені служби прямують на місце. «У Дарницькому районі – влучання БпЛА в АЗС. Екстрені служби прямують на місце», – написав міський голова Києва.

Згодом стало відомо, за попередньою інформацією, що сталося влучання в Оболонському районі по складських приміщеннях.

О 06:31 КМВА зауважила, що, попередньо, є один постраждалий від ворожої атаки у Дарницькому районі.

Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється. Мешканців столиці закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Атаки на автозаправні станції

11 вересня безпілотники влучили в автозаправні станції в Оболонському та Дніпровському районах Києва. 10 вересня дрон влучив в АЗС у Голосіївському районі, внаслідок чого постраждали троє людей.

У ніч на 10 вересня уламки збитого безпілотника пошкодили 16-поверховий будинок у Дарницькому районі столиці.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1665-й день повномасштабної війни Росії проти України.