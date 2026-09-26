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Подружжя придбало стару бойківську хату у карпатській глушині та взялося за її відновлення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Попри втому та великий обсяг роботи, Назар та Юля налаштовані оптимістично
фото: скріншот із відео

Ділянка тривалий час була без догляду – трава та кропива досягали висоти людського зросту

Молоде подружжя Назар та Юля наважилися на сміливий крок і придбали майже 100-річний традиційний бойківський будинок у карпатській глушині. Попереду на них чекає масштабна реконструкція та вирішення багатьох побутових викликів. Як інформує «Главком», про це пара розказала у своєму відеоблогу.

Як розповів Назар, рішення про купівлю ухвалили буквально за одну ніч, аби не шукати сумнівів та причин відмовитися від мрії. Проте одразу після підписання договору та першого приїзду на ділянку романтика поступилася місцем реальним господарським клопотам.

«Одна справа – дивитися картинки з Pinterest (візуальна соціальна мережа та платформа для пошуку ідей, натхнення і збереження зображень чи відео, – ред.) і бачити цей будинок вже гарним та готовим до життя. А друга сторона медалі – коли розумієш, що потрібно з нуля розводити комунікації, робити інженерні рішення та приводити до ладу занедбану територію», – поділився враженнями Назар.

Роботи на ділянці розпочалися з першочергових кроків: заміни замків, облаштування тимчасового табору та розчищення території. Ділянка тривалий час була без догляду – трава та кропива досягали висоти людського зросту, приховуючи нерівності рельєфу та численні ями.

На допомогу у перший же день прийшов тесть Назара, пан Сергій, разом з яким вдалося викосити більшу частину прибудинкової території.

Однією з найгостріших проблем, з якою зіткнулися нові власники, є відсутність водопостачання. Хоча до будівлі та господарських споруд підведено нові пластикові труби, вода в кранах відсутня. Господарі планують за допомогою місцевої сусідки пані Олі розшукати колодязь, розташований за 300 метрів вище за схилом.

Також попереду розчищення саду, де, за словами місцевих жителів, раніше збирали до двох тонн яблук за сезон, а також облаштування складного гірського ландшафту.

Пара одночасно відновлює старий будинок та реставрує свій жовтий бус Volkswagen T3 («течик»), тому наразі вчиться правильно розподіляти фінансові й часові ресурси.

Попри втому та великий обсяг роботи, Назар та Юля налаштовані оптимістично, закликають близьких долучатися до толоки та планують ділитися кожним етапом відновлення бойківської хатини у своїх соцмережах.

Нагадаємо, чоловік на ім’я Олег купив стару хату-мазанку у селі біля Дністра. Разом із будинком він отримав криницю, садок, 43 сотки землі та кілька споруд. Власник потроху відновлює оселю. Він провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату, а для опалення придбав нову чавунну піч.

Раніше киянка Олена Кучерук зі своїм чоловіком-військовим придбали хату в Рівненській області за $4 тис. Господарка показала та розповіла, як їм вдалося перевтілити старий будинок без  ремонту за кілька років. 

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Теги: реконструкція Карпати (гори) водопостачання будинок

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