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Українець відновлює 100-річну хату біля Дністра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Олег придбав для будинку чавунну піч
фото: скріншот із відео

Власник провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату

Чоловік на ім’я Олег купив стару хату-мазанку у селі біля Дністра. Разом із будинком він отримав криницю, садок, 43 сотки землі та кілька споруд. Власник потроху відновлює оселю. Він провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату, а для опалення придбав нову чавунну піч. Як інформує «Главком», змінами Олег ділиться на своєму каналі «Будую мрію».

У майбутній кухні вже є холодна та гаряча вода. Труби Олег вирішив не ховати в стіну, адже для цього довелося б додатково її штробити й платити за роботу. Пізніше комунікації мають закрити холодильник і кухонні меблі.

У ванній кімнаті підготовано основні комунікації для бойлера, пральної машини, унітаза, умивальника та ванни. Частину стін проштробили під труби.

Окремо Олег взявся за опалення – стару піч вже розібрали. Спочатку він планував купувати сталеву модель із повітропроводами, але відмовився від неї через зовнішній вигляд. Крім того, власник вважає, що сталева піч може прогоріти за п’ять-шість років.

У підсумку він придбав компактну чавунну піч на дровах зі стінкою завтовшки дев’ять міліметрів. За оцінкою автора відео, її має вистачити для обігріву близько 20 квадратних метрів. Зверху є варильна поверхня, тож у разі відключень на печі можна буде приготувати їжу. Поки що її ще не встановили.

Паралельно Олег почав працювати зі старими глиняними стінами. З них знімають набіл шпателем: перед очищенням стіни змочують водою – так набіл легше відходить, а під час роботи утворюється менше пилу. На поверхні власник також зробив насічки, які спрощують очищення. За його словами, лише цей етап у всій хаті може зайняти кілька тижнів.

Після очищення Олег планує вирівняти стіни глиною з армувальною сіткою та використати паропроникну фарбу. Водночас він ще шукає спосіб не знімати весь старий набіл.

Раніше киянка Олена Кучерук зі своїм чоловіком-військовим придбали хату в Рівненській області за $4 тис. Господарка показала та розповіла, як їм вдалося перевтілити старий будинок без  ремонту за кілька років. 

Нагадаємо, Віктор та Інга Вороненки з Бахмута придбали хату у селі Бачманівка, що на Хмельниччині. Подружжя Вороненків мешкало у Німеччині та зрештою повернулося до України. Вони розповіли, що пошук нового житла в Україні зайняв чимало часу. Родина шукала будинки в різних областях. Врешті їм вдалося віднайти хату неподалік міста Славута у Хмельницькій області. Господарі показали свій новий будинок та розповіли, як планують перевтілювати  дім. 

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Теги: опалення будинок відео

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