Жінкам не можна заходити в церкву у брюках: ПЦУ розвіяла сталий міф

В Православній церкві нагадали, що в часи, коли писалися правила Старого Завіту, люди одягалися зовсім не так, як нині

У ПЦУ немає заборони жінкам і дівчатам заходити до церкви у штанах

Православна Церква України не забороняє жінкам і дівчатам приходити до храму в брюках. Про це йдеться у заяві пресслужби ПЦУ.

«Немає в нашій Церкві такої заборони. Та й в інших Православних Церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує», – йдеться у заяві.

Як зазначає Православна церква, для священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне – з якими бажаннями та духовними потребами.

У ПЦУ також вказали, що міф стосовно жінок у брюках взявся від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання. Найчастіше в контексті такої «заборони» посилаються на рядки зі Старого Завіту. «На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це» (Втор. 22: 5). «Але чи про жіночі брюки йшлося у тих рядках?», – зазначили в ПЦУ.

В Православній церкві нагадали, що в часи, коли писалися правила Старого Завіту, люди одягалися зовсім не так, як нині. І жінки, і чоловіки тоді носили схожий одяг: нижню сорочку, яку підперезували поясом, а зверху – туніку (плащ, накидку).

У Біблійній енциклопедії Брокгауза зазначається: «Жіночий одяг був схожий на чоловічий, але все ж мав деякі відмінності… Одяг жінок був довший і ширший від чоловічого, і, ймовірно, виготовлявся з більш тонких тканин; верхній одяг мав рукави до зап'ясть. Жінки також носили пояси та плащі».

«Як бачимо, різниця в одязі не була принциповою, що спрямовує нас до висновку, що в згаданих рядках книги Второзаконня мова йшла про іншу, скоріше, внутрішню відмінність чоловічого/жіночого, і точно не про штани. Йшлося про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці – чоловіка, відкидаючи Богом встановлену природну відмінність двох статей», – йдеться у заяві ПЦУ.

Також в ПЦУ вказали, що не можна вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням. І важливою є не так форма одягу, як мета, з якою він вживається.

«Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх – і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, в будь-який день календаря – наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом», – йдеться у повідомленні.

Раніше Православна Церква України розвінчала сталий стереотип про нечистоту жінки у певні дні та заборону відвідувати храм у цей період.

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