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Мер одного з українських міст заявив, що вступає до лав ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мер одного з українських міст заявив, що вступає до лав ЗСУ
Мер Білої Церкви зробив заяву на фоні портрета Шевченка та гілочки бавовни
фото: скріншот із відео

Міський голова повідомив, що має звання офіцера протиповітряної оборони

 

Міський голова міста Біла Церква Київської області Геннадій Дикий вступив до лав Збройних сил України. Відомо, що він має звання офіцера протиповітряної оборони. Про це Дикий повідомив у своєму відеозверненні в суботу, 30 березня.

«Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну», – сказав він.

За словами Дикого, він має військове звання офіцера протиповітряної оборони.

«Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність й працювати далі на благо громади», – додав Дикий.

Як відомо, він був головою Білої Церкви з 2015 року.

У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ – нагрудний знак «За сприяння війську».

Водночас мер фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем. Зокрема, йдеться про закупівлю 2018 року недобуду під ЦНАП за 24 млн гривень.

НАБУ та САП повідомили Дикому про підозру, однак лише у січні 2023 року справу скерували до суду.

Восени того ж року суд виніс рішення, а міського голову взяли на поруки. Пізніше правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження.

Раніше керівник із розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік підписав контракт з ЗСУ. 

Також український письменник, перекладач, засновник YouTube-каналу «Твоя Підпільна Гуманітарка» Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України. 

До слова, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної бригади України «Хартія».

Нагадаємо, український музикант Сергій Сілаков, більш відомий під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії. 

Сілаков розмістив відео, у якому постав у військовій формі та попросив прихильників задонатити на потреби його батальйону.

Також фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни боронить Україну зі зброєю в руках, заявив, що чоловікам не варто чекати повісток, а потрібно йти на фронт добровольцем. 

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Теги: церква бізнес розслідування інфраструктура місто Біла Церква

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