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Священника ПЦУ, який служив у Донецьку, звільнено з російської в'язниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Священника ПЦУ, який служив у Донецьку, звільнено з російської в'язниці
Андрій Чуй був заарештований російськими окупантами та депортований до Ростова-на-Дону
фото: Facebook/Євстратій Зоря

Священник ПЦУ Андрій Чуй з 2014 року залишився єдиним, хто продовжував своє служіння у тимчасово окупованому Донецьку

У середу, 27 березня, стало відомо, що священник Андрій Чуй звільнений з російського увʼязнення. Про це повідомив Євстратій Зоря.

Священник ПЦУ Андрій Чуй з 2014 року залишився єдиним, хто продовжував своє служіння у тимчасово окупованому Донецьку.

«У вересні 2023 р. разом з іншим священником ПЦУ, отцем Христофором Хрімлі, отець Андрій був заарештований російськими окупантами та депортований до Ростова-на-Дону, де дотепер був незаконно утримуваний в увʼязненні за звинуваченнями у проукраїнській діяльності», – розповідає Євстратій Зоря.

За останньою інформацією, Андрій Чуй був депортований російською владою на територію Грузії. Зараз він перебуває у безпеці.

Як повідомляв «Главком», Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році. Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

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Теги: Московська церква в Україні Євстратій Зоря ПЦУ

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