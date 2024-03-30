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Російським священникам наказано щодня молитися за перемогу на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російським священникам наказано щодня молитися за перемогу на війні
Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму
фото з відкритих джерел

Рекомендується пропонувати читання «святих слів» чернецтву і мирянам

У Росії священникам РПЦ МП надійшла розсилка з Москви про те, як їм правильно молитися за перемогу росіян в період Великого посту. Йдеться про читання «Молитви про Святу Русь». Один із таких листів опублікували росЗМІ.

У молитві згадали про творчість патріарха Кирила (глави Російської православної церкви).

Російським священникам наказано щодня молитися за перемогу на війні фото 1

«Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу», – ідеться в тексті листа.

У розпорядженні йдеться і про те, що священники мають читати молитву щодня – на службі та вдома. Також рекомендується пропонувати читання «святих слів» чернецтву і мирянам.

Зазначається, що це перший документ, який на офіційному рівні пропагує внутрішньоцерковну підтримку війни.

Раніше повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

Нагадаємо, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

До слова, московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео).

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

Читайте також: Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії
Теги: патріарх Кирил росіяни відео президент смерть путін церква росія

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