Православна церква розвінчала міфи щодо «нечистості» жінки

Більшість заборон стосувалися практичної сторони і норм гігієни

Православна Церква України розвінчує сталий стереотип про нечистоту жінки у певні дні та заборону відвідувати храм у цей період. Про це йдеться в офіційній заяві опублікованій на сторінці у Facebook.

«Багато вірянок неодноразово чули від подруг і старших родичок: вір у Бога, молися, причащайся, прикладайся до святинь, але в «ці дні» – до храму зась. Щомісяця на кілька днів жінка нібито стає «нечистою», і сама її присутність «оскверняє» Дім Божий. Прикро, що через ці помилкові уявлення, які поширюються людьми без богословської освіти, чимало дівчат і жінок починають рідше ходити до храму. Спершу одноразово, доки не «очистяться», а згодом і взагалі облишають церкву – адже, хоча Спаситель приймав усіх, у Його Домі жінкам під час менструації нібито не раді. І вважати так помилково!», – уточнили у церкві.

У дописі також пояснюють, звідки взялося таке уявлення і чому воно помилкове. «Якщо придивитися уважніше до старозавітних приписів, які визначали, що є «чистим», а що ні, побачимо, що всі вони в тій чи іншій мірі стосувалися практичної сторони і норм гігієни. Те, що було «нечистим», означало ризик хвороб, інфекцій і запалень, і саме тому підлягало ряду суворих обмежень і заборон. Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме», – зазначається у повідомленні.

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