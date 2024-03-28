Рятуйте Онуфрія!

Структура МП в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм – цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства

«Помісні церкви, які діяльно підтримують МП – це «родина насильника»

Моспатріархія – типовий системний психопатичний насильник (abuser). Духовенство і паства МП в Україні – залежні від цього насильника ментально і за своїм становищем.

Жінка, яка страждає від побиття і приниження чоловіком, часто виправдовує його тим, що це так він виявляє свою любов, що вона сама винна, що він зміниться і все буде добре, тощо.

Також впливає матеріальна залежність – відсутність власного житла, власних зовнішніх контактів, осіб, на чию допомогу можна розраховувати. Зрештою, впливає звичайний страх, що «все буде лише гірше».

Структура МП в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм – цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником. Вони бояться його погроз та переслідування, бояться «піти з дому», тобто вийти з системи МП, бо «залишаться на вулиці» – «без канонічності». Вони бояться його звʼязків, адвокатів, грошей, впливу.

Помісні церкви, які діяльно підтримують МП – це «родина насильника». Які переконують жертву у тому, що з ним слід і надалі залишатися.

Тому клір та вірні МП в Україні і надалі чекають, що «все якось вирішиться», що «треба потерпіти».

Закон про заборону громадам в Україні бути підлеглими російським центрам – це не про «порушення» свободи, а про допомогу жертвам насильства Моспатріархії звільнитися від насильника.

Бо самі вони звільнитися, як це вже остаточно видно, не здатні.