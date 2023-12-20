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Лікування грязями й «російською банею»: в Івано-Франківському медуніверситеті спалахнув скандал

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лікування грязями й «російською банею»: в Івано-Франківському медуніверситеті спалахнув скандал
Головний корпус Івано-Франківського медичного університету
фото з відкритих джерел

На скандал відреагував очільник МОЗ Віктор Ляшко

Викладачка кафедри загальної практики, фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського медуніверситету на парах вчить студентів лікувати пацієнтів парафіном, грязями й «російською банею», а також рекомендує вивчати літературу 1984 року. Про це повідомила керівниця благодійного фонду «Свої» та військовослужбовиця Леся Литвинова на своїй сторінці у Facebook.

Литвинова звернулася до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з проханням відреагувати.

«Чи можете ви мені сказати, пане міністр, чому ті студенти, які потім прийдуть працювати в ті самі реабілітаційні центри, мають вивчати лікувальні властивості парафіну, грязей і решту сумнівних радянських надбань? Чому викладач дозволяє собі розповідати, що в Радянському Союзі такі заклади були на кожному кроці, а Україна їх розвалила? Чому весь цей чудовий план навчання затверджений? Чому ті студенти, які відмовляються вчити теми «Російська лазня» й «Водо- та електролікування», ризикують не скласти сесію?», – написала вона.

Зазначається, що студенти намагаються протистояти викладачці.

«Як на мене, скарга в деканат не подіє. Бо уявити, що декан факультету вперше чує про навчальний план, важко. Тоді виникає ще одне питання: а він там взагалі на хіба працює», – додала військовослужбовиця.

Жінка звернула увагу на диплом від спілки російських гастроентерологів, який висить в кабінеті викладачки медуніверситету. – «Датований, до речі, 2015 роком, коли в нас вже рік, як війна в країні йшла. Ні, ну я все розумію. Багато хто тоді все ще їздив по конференціях в московію. Але, може, вже час хоча б зі стіни зняти, ні?».

На пост відреагував і очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«Дякую, що звертаєте увагу. Зараз наведу декому різкість на зміни, які відбулися в країні в підходах до надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я», – зазначив він.

В університеті розпочали службове розслідування.

«З метою об’єктивної перевірки та з’ясування всіх обставин щодо проведення практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація при коморбідній патології» з використанням російських та російськомовних джерел, пропагандою недоказової медицини, на підставі заяви студентів на виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» створено комісію з службового розслідування», – зазначили в університеті.

Нагадаємо, у Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь. 

Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я університет скандал

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