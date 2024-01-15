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В Україні скоротиться кількість закладів вищої освіти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні скоротиться кількість закладів вищої освіти
У 2021 році загальна кількість закладів освіти зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було лише 3400 студентів
фото з відкритих джерел

Сьогодні в Україні, крім приватних закладів вищої освіти, діє ще приблизно 170 державних університетів, і це без урахування філій

Через скорочення кількість випускників шкіл, в Україні має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти.  Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю The Ukrainians.

«Цього року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл. 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч. Подальші прогнози також невтішні. Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов’язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому. До 2033 року в нас буде приблизно 300 тисяч випускників – і це цифра, яка передбачає повернення поки що непідконтрольних Україні територій», – зазначив він.

Як уточнив заступник міністра, щодо університетів, то, наприклад, у 2008 році, коли в Україні функціонувало приблизно 350 закладів вищої освіти, в середньому було 6700 студентів на заклад освіти. У 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було лише 3400 студентів. Середньої цифри контингенту студентів на заклад станом на 2023 рік ще немає, але можна зрозуміти, що вона є ще меншою.

З огляду на ці дані, так чи інакше, певне зменшення або укрупнення закладів вищої освіти має відбуватися, пояснив Винницький.

Сьогодні в Україні, крім 100 приватних закладів вищої освіти і 40 комунальних, які переважно доволі маленькі, діє ще приблизно 170 державних університетів, і це без урахування філій. Внаслідок реформи має з’явитися приблизно 100.

Як зазначив Винницький, «вже зараз розроблено законопроєкт про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. Насправді ж це законопроєкт не лише про зменшення кількості університетів, а ще про покращення їхньої якості». 

Нагадаємо, раніше Винницький заявив, що Міносвіти готується підвищити стипендії у вишах та виплачувати їх лише деяким студентам. 

Теги: освіта університет Міністерство освіти і науки

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