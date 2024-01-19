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В Україні скоротять кількість університетів. Міністр освіти і науки розповів деталі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні скоротять кількість університетів. Міністр освіти і науки розповів деталі
Міністр переконаний, що українські навчальні заклади необхідно об’єднувати
фото: Оксен Лісовий/Facebook

«Місцями ми фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення»

Україні потрібно об’єднувати навчальні заклади та концентрувати інвестиції в одній точці. Про це написав міністр освіти і науки Оксен Лісовий у колонці «Української правди».

«Нам потрібно зберігати найкраще, розвивати та посилювати, об’єднувати ресурси закладів. Наприклад, замість двох-трьох слабких університетів ми можемо створити на їхній базі один потужний заклад і сконцентрувати інвестиції в одній точці. Бо фінансувати всіх потрохи – недоцільно та безперспективно», – переконаний урядовець.

Лісовий зазначив, не можна уникати того факту, що кількість випускників шкіл весь час зменшується, а демографічні показники погіршуються.

«І ця тенденція розпочалася ще задовго до початку повномасштабної війни. Отже, упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл весь час поступово зменшується, тож та мережа університетів, яка функціонувала ще 30 років тому, сьогодні неактуальна. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз», – наголосив він.

Об’єднання вишів відбуватимуться наступним чином:

  • університети, які приєднаються до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії;
  • спеціалізовані наукові школи будуть автономними інститутами або факультетами;
  • освітніх фахівців збережуть – частина з них продовжить роботу в галузевому інституті, інші матимуть змогу перенаправитися до кафедр університету, куди приєднується заклад.

Міністр додав, що Верховна Рада має розглянути питання щодо індивідуалізації освітнього процесу. Аби студенти могли самостійно регулювати строки навчання, обирати предмети для вивчення, а також за потреби змінювати свою спеціальність після року-півтора навчання.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат вже з вересня 2024 року.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій. 

Читайте також: Скасування заочної та вечірньої форм навчання у вишах: роз’яснення Міносвіти
Теги: Верховна Рада міністр інвестиції студенти навчання Оксен Лісовий

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