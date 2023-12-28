Названо найпопулярніші університети року: куди вступали абітурієнти
Серед майбутніх бакалаврів та магістрів найбільший попит мала спеціальність «Право»
У Міністерстві освіти і науки назвали найпопулярніші університети серед вступників у 2023 році. Про це повідомляє міністр освіти й науки Оксен Лісовий у Facebook.
До переліку увійшли як вищі навчальні заклади, так і професійні коледжі, училища тощо.
Найпопулярніші заклади передфахової освіти
За кількістю поданих заяв лідерами стали:
- ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ» – 2 264 заяв
- ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж» НУ «Львівська політехніка» – 2 238
- Київський фаховий коледж зв'язку – 2 222
- ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» – 2 173
- ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій» НУ «Львівська політехніка» – 1 888
- ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІПУ» – 1 823
- ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» – 1 802
- ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ» – 1 727
- ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» – 1639
- Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 1 636
Найпопулярніші заклади вищої освіти
За кількістю поданих заяв рейтинг такий:
- Національний університет «Львівська політехніка» – 36 079
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 32 686
- НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 31 155
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 31 059
- Національний авіаційний університет – 20 826
- Державний торговельно-економічний університет – 20 174
- Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича – 15 310
- Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника – 15 177
- Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – 14 128
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 13 635
Нагадаємо, що в Україні 30 листопада добігла кінця вступна кампанія 2023 року як на бакалаврат, так і на магістратуру. Експерти освітнього порталу назвали спеціальності, які були найпопулярнішими серед цьогорічних вступників.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.
До слова, у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року.
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