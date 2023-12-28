Названо найпопулярніші університети року: куди вступали абітурієнти

В Україні вже триває підготовка до вступної компанії-2024

Серед майбутніх бакалаврів та магістрів найбільший попит мала спеціальність «Право»

У Міністерстві освіти і науки назвали найпопулярніші університети серед вступників у 2023 році. Про це повідомляє міністр освіти й науки Оксен Лісовий у Facebook.

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До переліку увійшли як вищі навчальні заклади, так і професійні коледжі, училища тощо.

Найпопулярніші заклади передфахової освіти

За кількістю поданих заяв лідерами стали:

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ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ» – 2 264 заяв

ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж» НУ «Львівська політехніка» – 2 238

Київський фаховий коледж зв'язку – 2 222

ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» – 2 173

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій» НУ «Львівська політехніка» – 1 888

ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІПУ» – 1 823

ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» – 1 802

ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ» – 1 727

ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» – 1639

Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 1 636

Найпопулярніші заклади вищої освіти

За кількістю поданих заяв рейтинг такий:

Національний університет «Львівська політехніка» – 36 079

Львівський національний університет імені Івана Франка – 32 686

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 31 155

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 31 059

Національний авіаційний університет – 20 826

Державний торговельно-економічний університет – 20 174

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича – 15 310

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника – 15 177

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – 14 128

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 13 635

Нагадаємо, що в Україні 30 листопада добігла кінця вступна кампанія 2023 року як на бакалаврат, так і на магістратуру. Експерти освітнього порталу назвали спеціальності, які були найпопулярнішими серед цьогорічних вступників.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.

До слова, у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року.