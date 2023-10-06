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Життя після війни: соціолог розповів про шість метрополісів, які сформуються на території України

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Життя після війни: соціолог розповів про шість метрополісів, які сформуються на території України
В Україні метрополіси вже існують у певних своїх межах
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Після закінчення війни Україні не уникнути глобальної зміни розселення по країні

Станом на зараз демографи визначають шість великих міст – Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та поки окупований Донецьк, які є основною ланкою опорного каркасу розселення населення України і які ще називають метрополісами. Про їх роль та проблеми розселення населення сайту ТСН.ua розповів в інтерв’ю Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

За його словами, метрополіси вже існують у певних своїх межах. Потрібно проаналізувати стан цих територій та вивчити їх можливості, перспективи. «Є таке поняття, як «екологічна ємкість території», тобто скільки конкретне місто може увібрати в себе населення, чи достатньо там природніх ресурсів, води, яка територія придатна для забудови, проживання та ведення господарської діяльності, а яка непридатна. До речі, метрополіси територіально можуть розширюватися, хоча зараз важче це робити, ніж раніше, тому що поруч знаходяться межі територіальних громад і вони за ними закріплені, але вони можуть розростатися і поглинати прилеглі населенні пункти», – пояснив експерт.

Він додав, що метрополіси – це великі міста, які є у всьому світі. Вони розвиваються, йде невпинний процес урбанізації – у Європі, Північній Америці, Азії. Для прикладу – Шанхай у Китаї. Він разом з приміськими територіями вміщає 24 мільйони людей. Це більше ніж половина чисельності України. За словами Гладуна, комплексне розселення населення дозволить вирішити низку проблем, які виникнуть після закінчення війни та допоможе у подальшому розвитку усієї території України.

«З демографічної точки зору ми виділяємо шість таких метрополісів - Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро і Донецьк. Ці міста мають великий економічний потенціал – це флагмани з запровадження нових систем господарювання та розвитку у різних сферах діяльності. І у вирішені питання розселення українців, вони продовжать відігравати важливу роль», – наголосив науковець.

Олександр Гладун пояснив, що метрополіси – ключова ланка або каркас для розселення населення, вони відіграють значну роль в соціально-економічному та культурному розвитку країни. В таких містах концентрується економічна діяльність, фінанси, транспорт, вищі навчальні заклади. Рівень життя там значно вищий, аніж в інших населених пунктах, хоча й сам рівень життя дорожчий.

«Метрополіси впливають на розвиток прилеглих до них територій, а також можуть впливати на розвиток сусідніх регіонів. Багато людей з постраждалих територій орієнтовані саме на ці міста, бо якщо вони шукають роботу, то її там можна знайти», – розповів науковеуь.

Нагадаємо, внутрішні переселенці у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розпочали збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла. Допомога передбачає відшкодування її вартості переселенцям та їхнім родинам впродовж 6 місяців.

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Теги: населення демографічна криза переселенці

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