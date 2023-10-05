Переселенцям в трьох областях роздадуть гроші на оренду житла

Допомогу отримають переміщені особи, які відповідають певним критеріям вразливості

Внутрішні переселенці у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можуть отримати грошову допомогу на оренду житла, повідомило Мінреінтеграції.

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Повідомляється, що благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розпочали збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла. Допомога передбачає відшкодування її вартості переселенцям та їхнім родинам впродовж 6 місяців.

Подати заявки можуть внутрішні переселенці, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року і ще не отримували цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій, а також належать до однієї з категорій:

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проживають у місці компактного поселення та готові й надалі орендувати житло після завершення програми;

проживають у місці компактного поселення, яке збираються розформувати;

перебувають під ризиком виселення/втрати орендованого житла, а також мають хоча б один із перерахованих нижче критеріїв вразливості;

нещодавно переміщені родини, які не бажають жити в місцях компактного поселення та мають хоча б один із критеріїв вразливості.

В Мінреінтеграції додали, що обов’язковими критеріями вразливості є:

родина, яка має лише одного з батьків з однією або більше дитиною віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років;

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами;

родини, які опікуються дітьми без супроводу (за наявності документального підтвердження).

Подання заявки можливе лише за особистої присутності всіх членів родини у пункті збору даних.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Олексій Соболєв розповів, що для повернення біженців планується розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом. За його словами, влада планує відновити зруйновані лікарні, забезпечити їх якісним обладнанням та впроваджувати сучасні методи діагностики й лікування.