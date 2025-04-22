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Смерть Папи Римського: зʼявилися перші фото покійного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Смерть Папи Римського: зʼявилися перші фото покійного
Похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою
фото: Vatican Media

Причиною смерті понтифіка став інсульт і подальша незворотна серцева недостатність

Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію. Vatican Media показала перші світлини понтифіка після смерті, повідомляє «Главком».

Папа Франциск лежить у Каса Санта-Марта – будівля, що примикає до базиліки Святого Петра у Ватикані.

Папа Франциск лежить у Каса Санта-Марта
Папа Франциск лежить у Каса Санта-Марта
фото: Vatican Media

Папа Франциск відмовився використовувати папські апартаменти в Апостольському палаці, натомість жив у номері в Domus Sanctae Marthae з 2013 по 2025 рік.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Нагадаємо, похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, пройде в суботу, 26 квітня.

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Теги: Папа Римський смерть

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