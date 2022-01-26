Платний BankID: що зміниться з 1 лютого, тарифи та які умови для входу в «Дію»

Платні тарифи BankID та які умови будуть для входу в «Дію»

Вхід у «Дію» залишиться безкоштовним

З 1 лютого у системі BankID НБУ запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Про це повідомляє gsminfo.com.ua.

Однак це не стосується фізичних осіб-користувачів, у тому числі й тих, хто використовує застосунок «Дія».

Вхід у «Дію» залишиться безкоштовним. Так, у прес-службі Національного банку заявили, що якщо людина зіткнеться з інформацією про те, що за додаток «Дія» потрібно платити, то це – «точно фейк».

Щодо тарифів, то вони такі:

підключення до системи абонента — 2500 грн;

підключення до системи додаткового абонентського вузла — 2000 грн;

супровід підключеного до системи абонента — 600 грн щомісяця;

обробка системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом-постачальником послуг (платником за цією послугою є абонент-постачальник послуг) — 0,10 грн.

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії».

Як відомо, власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу».

Також обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.