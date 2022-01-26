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    Платний BankID: що зміниться з 1 лютого, тарифи та які умови для входу в «Дію»

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    Платні тарифи BankID та які умови будуть для входу в &laquo;Дію&raquo; - Платний BankID: що зміниться з 1 лютого, тарифи та які умови для входу в «Дію»
    Платні тарифи BankID та які умови будуть для входу в «Дію»
    фото з відкритих джерел

    Вхід у «Дію» залишиться безкоштовним

    З 1 лютого у системі BankID НБУ запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Про це повідомляє gsminfo.com.ua.

    Однак це не стосується фізичних осіб-користувачів, у тому числі й тих, хто використовує застосунок «Дія».

    Вхід у «Дію» залишиться безкоштовним. Так, у прес-службі Національного банку заявили, що якщо людина зіткнеться з інформацією про те, що за додаток «Дія» потрібно платити, то це – «точно фейк».

    Щодо тарифів, то вони такі:

    • підключення до системи абонента — 2500 грн;
    • підключення до системи додаткового абонентського вузла — 2000 грн;
    • супровід підключеного до системи абонента — 600 грн щомісяця;
    • обробка системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом-постачальником послуг (платником за цією послугою є абонент-постачальник послуг) — 0,10 грн.

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій.

    До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії».

    Як відомо, власник «Нової пошти» засудив українців, які беруть «Вовину тисячу».

    Також обурений нардеп порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95» (відео).

    Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

    Теги: тарифи ліки НБУ
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    Платний BankID: що зміниться з 1 лютого, тарифи та які умови для входу в «Дію»