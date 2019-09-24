3 млрд американських птахів зникли за 50 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше потерпіли лугові птахи, які з 1970 р. втратили 53% популяції (720 млн особин)

Згідно з дослідженням, яке 19 вересня вийшло у Science, популяція птахів у Сполучених Штатах та Канаді з 1970 року зменшилася на 29%, або майже на 3 млрд особин, що сигналізує про безпрецедентну за масштабами екологічну кризу. Результати вказують, що практично усі великі групи пернатих — від перелітних птахів до жайворонків, ластівок та горобців — зазнали величезних, безповоротних втрат.

«Різноманітні докази, отримані із паралельних джерел, вказують на масивне скорочення популяції пташок, — стверджує головний автор дослідження Кен Розенберґ, старший науковець Корнелльської орнітологічної лабораторії та Американської асоціації збереження птахів. — Ми очікували побачити зменшення чисельності лише загрожених видів. Натомість ми отримали докази різкого скорочення практично усіх видів птахів із різних природних середовищ, включно з птахами з заднього двору”.

Птахи — це індикатор стану екосистеми в цілому. Як наслідок, дослідження команди Розенбнрґа вказує на те, що природні середовища у США та Канаді сьогодні настільки уражені діяльністю людини, що вже не можуть підтримувати стабільного існування дикої природи.

Із понад 3 млрд втрачених птахів 90% належать до 12 родин, що включають горобців, зябликів та ластівок — дуже звичних та поширених видів, які відіграють важливу роль у ланцюгах харчування та функціонуванні екосистем, зокрема у поширенні насіння та контролі за шкідниками.

Окремо науковці виділили такі тенденції:

1. Найбільше потерпіли лугові птахи, які з 1970 р. втратили 53% популяції (720 млн особин);

2. Прибережні види, які вже п'ятдесят років тому перебували в уразливому стані, втратили ще 1/3 від своєї чисельності;

3. Обсяг весняної міграції, який визначили за допомогою радарів, вказує на 14% скорочення лише протягом минулого десятиліття.

«Ці дані узгоджуються з тим, що ми спостерігаємо у всіх інших куточках планети, а також на прикладі інших класів тварин, таких як комахи та амфібії, — стверджує співавтор дослідження Пітер Марра, директор Джорджтаунської природоохоронної ініціативи при Джорджтаунському університеті. — Ми негайно мусимо дати бій цим загрозам, адже зникнення птахів викличе »ефект доміно», який призведе до втрати наступних екосистем, що мають ключове значення, зокрема, для нас, людей. Крім того, птахів в усьому світі плекають заради них самих. Чи ви можете уявити собі світ без співу пташок?”.

Хоча науковці не ставили перед собою завдання проаналізувати причини зменшення кількості птахів, але вони вказали на низку взаємопов’язаних факторів, які виділили попередні дослідження. Це, зокрема, зіткнення пташок зі скляними спорудами, полювання на них з боку здичавілих домашніх котів, а також використання в сільському господарстві пестицидів, що призводить до зникнення комах, яких, своєю чергою, поїдають птахи. Вчені прогнозують, що глобальне потепління невдовзі призведе до ще більших втрат через зміну габітатів та деградацію рослинних екосистем.

US and Canada have lost more than 1 in 4 birds in the past 50 years

ScienceDaily, 19/09/2019

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc