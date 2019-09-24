Іран відкидає звинувачення у нападах на саудівські нафтові об'єкти



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Відповідальність за дроново-ракетний удар 14 вересня на нафтопереробний комплекс на території Саудівської Аравії офіційно взяли на себе спонсоровані Іраном єменські повстанці-хусити

Очільник іранського МЗС звинуватив ці європейські країни в повторюванні американських претензій

В Ірані відкидають звинувачення з боку Франції, Великої Британії та Німеччини у нападах на об'єкти нафтової промисловості Саудівської Аравії.

Про це повідомляє BBC.

«Іран відкинув спільну заяву лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії, де Тегеран звинувачують в атаках на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, що сталися цього місяця. Очільник іранського МЗС звинуватив ці європейські країни в повторюванні американських претензій», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, європейські лідери на засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку прямо заявили, що немає жодного іншого пояснення для нещодавніх атак на саудівську нафтову інфраструктуру, окрім іранської причетності. Проте навіть попри це, Франція, Велика Британія та ФРН підкреслили, що залишаються вірними міжнародній ядерній угоді з Іраном 2015 року, з якої в травні 2018 року вийшли США.

Нагадаємо, відповідальність за дроново-ракетний удар 14 вересня на нафтопереробний комплекс на території Саудівської Аравії офіційно взяли на себе спонсоровані Іраном єменські повстанці-хусити. У зв’язку з цією ситуацію США уже вирішили направити більше своїх військ до Саудівської Аравії.