У річницю вбивств на Майдані Порошенко поговорив з Меркель
- Сьогодні, 17:47
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Було обговорено Мінські угоди та необхідність консолідації режиму припинення вогню
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
«У телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Анґелою Меркель у четверту річницю подій на Майдані обговорили, зокрема, стан реалізації Мінських домовленостей та необхідність консолідації режиму припинення вогню», - повідомив український президент.
Також лідери наголосили на необхідності продовження спільної роботи для звільнення найближчим часом усіх українських заручників та політичних в’язнів.