10 українських дзюдоїстів поїдуть на престижний турнір до Німеччини
- Сьогодні, 08:54
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Розсилка
На змагання серії Grand Slam українська команда відправиться на чолі з Георгієм Зантараєю
23-25 лютого у німецькому Дюссельдорфі на великій арені пройдуть поєдинки турніру серії Grand Slam.
У змаганнях візьмуть участь 10 українських спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.
Загалом же, за інформацією організаторів, за призові місця боротимуться півтисячі дзюдоїстів (305 чоловіків і 195 жінок) із 71 країни.
Палац спорту ISS Dome, що на півночі міста, було відкрито у вересні 2006 року, і він є домашньою ареною для місцевого хокейного клубу. Під час матчів ця споруда здатна розмістити 13 400 вболівальників.
Дзюдо «завітає» на цю арену вперше.
Склад збірної України:
Чоловіки
Артем Лесюк (до 60 кг, Київ)
Георгій Зантарая (до 66 кг, Київ)
Богдан Ядов (до 66 кг, Київ)
Антон Савицький (до 100 кг, Київ)
Станіслав Бондаренко (+100 кг, Запорізька область)
Олександр Гордієнко (+100 кг, Одеська область)
Жінки
Дар’я Білодід (до 48 кг, Київ)
Марина Черняк (до 48 кг, Запорізька область)
Галина Тарасова (+78 кг, Запорізька область)
Єлизавета Каланіна (+78 кг, Полтавська область)
Головний тренер – Віталій Дуброва. Тренери – Світлана Кузнєцова, Ганна Каштанова, Василь Волошин, Дмитро Бондарчук.