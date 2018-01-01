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    10 українських дзюдоїстів поїдуть на престижний турнір до Німеччини

    На змагання серії Grand Slam українська команда відправиться на чолі з Георгієм Зантараєю
    23-25 лютого у німецькому Дюссельдорфі на великій арені пройдуть поєдинки турніру серії Grand Slam. У змаганнях візьмуть участь 10 українських спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України. Загалом же, за інформацією організаторів, за призові місця боротимуться півтисячі дзюдоїстів (305 чоловіків і 195 жінок) із 71 країни. Палац
    • Сьогодні, 08:54
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    Палац спорту ISS Dome
    Палац спорту ISS Dome

    На змагання серії Grand Slam українська команда відправиться на чолі з Георгієм Зантараєю

    23-25 лютого у німецькому Дюссельдорфі на великій арені пройдуть поєдинки турніру серії Grand Slam.

    У змаганнях візьмуть участь 10 українських спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

    Загалом же, за інформацією організаторів, за призові місця боротимуться півтисячі дзюдоїстів (305 чоловіків і 195 жінок) із 71 країни.

    Палац спорту ISS Dome, що на півночі міста, було відкрито у вересні 2006 року, і він є домашньою ареною для місцевого хокейного клубу. Під час матчів ця споруда здатна розмістити 13 400 вболівальників.

    Дзюдо «завітає» на цю арену вперше.

    Склад збірної України:

    Чоловіки
    Артем Лесюк (до 60 кг, Київ)
    Георгій Зантарая (до 66 кг, Київ)
    Богдан Ядов (до 66 кг, Київ)
    Антон Савицький (до 100 кг, Київ)
    Станіслав Бондаренко (+100 кг, Запорізька область)
    Олександр Гордієнко (+100 кг, Одеська область)

    Жінки
    Дар’я Білодід (до 48 кг, Київ)
    Марина Черняк (до 48 кг, Запорізька область)
    Галина Тарасова (+78 кг, Запорізька область)
    Єлизавета Каланіна (+78 кг, Полтавська область)

    Головний тренер – Віталій Дуброва. Тренери – Світлана Кузнєцова, Ганна Каштанова, Василь Волошин, Дмитро Бондарчук.

    Німеччина Георгій Зантарая дзюдо Збірна України Марина Черняк
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