10 українських дзюдоїстів поїдуть на престижний турнір до Німеччини

На змагання серії Grand Slam українська команда відправиться на чолі з Георгієм Зантараєю

23-25 лютого у німецькому Дюссельдорфі на великій арені пройдуть поєдинки турніру серії Grand Slam. У змаганнях візьмуть участь 10 українських спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України. Загалом же, за інформацією організаторів, за призові місця боротимуться півтисячі дзюдоїстів (305 чоловіків і 195 жінок) із 71 країни. Палац



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Палац спорту ISS Dome

На змагання серії Grand Slam українська команда відправиться на чолі з Георгієм Зантараєю

23-25 лютого у німецькому Дюссельдорфі на великій арені пройдуть поєдинки турніру серії Grand Slam.

У змаганнях візьмуть участь 10 українських спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Загалом же, за інформацією організаторів, за призові місця боротимуться півтисячі дзюдоїстів (305 чоловіків і 195 жінок) із 71 країни.

Палац спорту ISS Dome, що на півночі міста, було відкрито у вересні 2006 року, і він є домашньою ареною для місцевого хокейного клубу. Під час матчів ця споруда здатна розмістити 13 400 вболівальників.

Дзюдо «завітає» на цю арену вперше.

Склад збірної України:

Чоловіки

Артем Лесюк (до 60 кг, Київ)

Георгій Зантарая (до 66 кг, Київ)

Богдан Ядов (до 66 кг, Київ)

Антон Савицький (до 100 кг, Київ)

Станіслав Бондаренко (+100 кг, Запорізька область)

Олександр Гордієнко (+100 кг, Одеська область)

Жінки

Дар’я Білодід (до 48 кг, Київ)

Марина Черняк (до 48 кг, Запорізька область)

Галина Тарасова (+78 кг, Запорізька область)

Єлизавета Каланіна (+78 кг, Полтавська область)

Головний тренер – Віталій Дуброва. Тренери – Світлана Кузнєцова, Ганна Каштанова, Василь Волошин, Дмитро Бондарчук.