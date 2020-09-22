Чому падає українська економіка. Нацбанк озвучив свою версію



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Падіння економіки також зумовлювалося невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації із пандемією Covid-19

Українська економіка падає через карантинні обмеження та скорочення внутрішнього попиту - НБУ

Жорсткі карантинні обмеження та скорочення внутрішнього попиту призвели до поглиблення падіння валового внутрішнього продукту України в II кварталі 2020 року. Про це йдеться у «Коментарі Національного банку щодо зміни реального ВВП у II кварталі 2020 року».

Згідно з коментарем, падіння економіки також зумовлювалося невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації із пандемією Covid-19.

Нагадаємо, в другому кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 11,4% у річному вимірі та на 9,9% порівняно з І кварталом у сезонно скоригованому вимірі.

«Основним чинником поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту. Воно зумовлювалося як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на економічну діяльність, так і непрямим – через невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації із пандемією. Як наслідок, змінилася споживча поведінка громадян у бік зменшення купівлі товарів та послуг не першої необхідності та інвестиційна поведінка підприємств – у бік відтермінування бізнес-проєктів», – йдеться в коментарі.

Зазначається, що фактичне падіння економіки відповідало оцінці НБУ, опублікованій в Інфляційному звіті за липень 2020 року.

Крім того, вагомим фактором падіння ВВП було скорочення інвестицій. Валове нагромадження основного капіталу зменшилося на 22,3% р/р.

«Скорочення інвестицій тривало унаслідок послаблення зовнішнього та внутрішнього попиту, невизначеності законодавчого поля для окремих секторів, зокрема альтернативної енергетики, та подальшого розвитку із поширенням захворюваності. Фінансові результати підприємств залишалися гіршими за минулорічні, у тому числі через зростання витрат на епідеміологічний захист. Проте певну підтримку інвестиціям надавало нарощення видатків бюджету на дорожнє господарство», – зазначають у НБУ.

Водночас центробанк очікує поступового відновлення економіки в III кварталі 2020 року.

«Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання. Однак економічну активність стримуватимуть збереження окремих обмежень в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого збільшення захворюваності на коронавірус», – відзначає Нацбанк.

До слова, Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту.