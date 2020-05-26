Київське метро - яким був перший день роботи після двомісячної перерви



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Метро в Києві знову запрацювало

Чи безпечно їздити у київській підземці після двомісячної перерви на карантин і яких правил тепер потрібно дотримуватися?

О дев'ятій ранку в понеділок у київському метро, як правило, черги та штовханина. Але не цього разу. У Києві 25 травня після більш ніж двомісячної перерви на карантин відновив роботу метрополітен, і в цей день, судячи з усього, столичною підземкою вирішили скористатися не так багато людей.

Очевидно кияни дослухались прохань мера Києва Віталія Кличка, який закликав користуватися метро тільки за нагальної потреби і дотримуватись усіх правил безпеки.

«Ті, хто поки що можуть працювати дистанційно, продовжуйте це робити. Тому що так безпечніше для вашого здоров'я. Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їх перебування на роботі. Дотримуйтесь правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію, бо вірус не відступив», - звернувся із закликом до киян Віталій Кличко напередодні відкриття метро.

Метрополітен підготувався

Нині головними вимогами перебування у метро є користування захисною маскою та дотримання соціальної дистанції. За тим, аби всі пасажири були у масках слідкують чергові та поліція на станціях метрополітену. Тих, у кого немає на обличчі маски просять її вдягнути, оскільки без масок у підземку не пускають.

Віконце у касі метрополітену світиться, однака купити жетони там не можна. Пройти через турнікет можна лише скориставшись картками метрополітену, карткою киянина чи безконтактно сплативши за проїзд зі свого смартфону. Вся підлога перед входом у метро, турнікетами та на платформі розкреслена жовтими лініями та колами, з написом «зберігай дистанцію 1,5 метра».

«Сьогодні все спокійно. Людей не багато, всі правил отримуються", - каже співробітниця київського метрополітену на станції «Осокорки». Сама вона у масці та прозорому захисному екрані на голові й у рукавичках. Жінка тримає прилад для безконтактного вимірювання температури у пасажирів. «Температуру ми вимірюємо всім, а не вибірково", - рапортує вона, побачивши посвідчення журналіста. Однак насправді термометром співробітники користуються рідко.

Під час карантину вагони та станції метрополітену обіцяють посилено дезінфікувати: вагони - перед кожним рейсом, станції - кожні три години і обов'язково - перед початком роботи. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» запевняє, що всі пасажирські зони дезінфікують посилено: протирають антисептиками ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі, платформи станцій.

Правил дотримуються

У вагонах людей не багато. Кожен намагається якомога далі відійти від випадкового сусіда й зайняти безпечне місце. Час від часу з гучномовців лунає оголошення про необхідність дотримуватися соціальної відстані, носити маску та мити після відвідування транспорту руки.

«Є якісь правила. Дивлюся, сьогодні їх всі дотримуються, і це добре. Вагони напівпорожні, їхати комфортно. Все - ок», - ділиться враженнями від першого дня роботи київського метрополітену студент Влад.

Хоча дехто з літніх людей заходить у столичну підземку дещо з острахом. «Думала буде великий потік людей. Страшно було, тому трохи пізніше вийшла з дому, аби пересидіти годину пік. А виявилося, що в метро навіть безпечніше, аніж в автобусі, яким я їхала сюди. У вагоні не були зайняті навіть сидячі місця. Мабуть ще не всі вийшли на роботу», - каже Лідія. Жінка розповідає, що два місяці суворо дотримувалася карантину, однак нині поспішає на роботу, оскільки вимушена вийти на роботу, бо потрібні гроші.

А що буде далі?

Дехто з пасажирів жартує, що в перший день відновлення роботи метро нині стало елітним видом громадського транспорту, де за вісім гривень (вартість однієї поїздки в метро Києва) отримуєш і комфорт і швидкість. «Це перший день. Усе добре. Всі дотримуються дистанції, бо більшість боїться ще їхати, а що буде далі, коли всім треба буде одночасно на роботу? Як і хто у вагонах буде контролювати цю дистанцію в півтора метри?», - не приховує занепокоєння Павло. У Київському метрополітені обіцяють обмежувати кількість пасажирів на станціях у разі скупчення, зокрема можуть повністю чи частково закривати станції на вхід.

Тим часом знову почав з'являтися і такий невід'ємний атрибут київського метро, як вулична торгівля на підходах до станцій. Щоправда поки що поодинокі торговці, які сподіваючись на заробітки, вийшли торгувати вже у перший день роботи метрополітену, розчаровані: «Людей немає, хоч і метро відкрили. Торгівлі немає. День пропав», - нарікає продавчиня огірків.

Джерело: Deutsche Welle