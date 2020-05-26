У Мінсоцполітики заявили про доплати працівникам. Хто може розраховувати і наскільки
Доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів
У Міністерстві соціальної політики затвердили перелік соціальних працівників, які можуть розраховувати на 100% доплату на період дії карантину та протягом місяця після його скасування. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:
- Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.
- Фахівець із соціальної допомоги вдома.
- Соціальний співробітник.
- Соціальний працівник.
- Фахівець з фізичної реабілітації.
- Практичний психолог / психолог.
«Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.