У Мінсоцполітики заявили про доплати працівникам. Хто може розраховувати і наскільки



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Мінсоцполітики підготували перелік соціальних працівників, які зможуть отримати виплати

Доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів

У Міністерстві соціальної політики затвердили перелік соціальних працівників, які можуть розраховувати на 100% доплату на період дії карантину та протягом місяця після його скасування. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:

Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.

Фахівець із соціальної допомоги вдома.

Соціальний співробітник.

Соціальний працівник.

Фахівець з фізичної реабілітації.

Практичний психолог / психолог.

«Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.