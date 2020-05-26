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    Суспільство

    У Мінсоцполітики заявили про доплати працівникам. Хто може розраховувати і наскільки

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    Мінсоцполітики підготували перелік соціальних працівників, які зможуть отримати виплати - У Мінсоцполітики заявили про доплати працівникам. Хто може розраховувати і наскільки
    Мінсоцполітики підготували перелік соціальних працівників, які зможуть отримати виплати

    Доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів

    У Міністерстві соціальної політики затвердили перелік соціальних працівників, які можуть розраховувати на 100% доплату на період дії карантину та протягом місяця після його скасування. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

    Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:

    • Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.
    • Фахівець із соціальної допомоги вдома.
    • Соціальний співробітник.
    • Соціальний працівник.
    • Фахівець з фізичної реабілітації.
    • Практичний психолог / психолог.

    «Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

    Міністерство соціальної політики гроші карантин
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