Британія у червні відкриє магазини та ринки



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Велика Британія поступово виходить з карантину Фото Reuters

Із 15 червня можуть відкритися крамниці з одягом та криті ринки

Велика Британія у червні знову відкриє магазини, універмаги і торговельні центри, зачинені через пандемію коронавірусу.

Про це оголосив британський прем’єр Борис Джонсон, пише Reuters.

За його словами, з 1 червня всі ринки просто неба і автосалони можуть знову працювати, як тільки вони зможуть відповідати правилам безпеки Covid-19.

Магазини, які торгують одягом, взуттям, іграшками, меблями, книгами та електронікою і криті ринки, як очікується, зможуть відкрити свої двері з 15 червня.

Вони зможуть зробити це тільки після того, як завершать оцінку ризиків і впевняться, що управляють ними, а також після відповідних консультацій з представниками профспілок та працівниками.

Джонсон прагне відновити економіку, практично зупинену через карантин, але також побоюється другої хвилі епідемії, якщо заходи будуть ослаблені занадто швидко.

«На шляху до відновлення нашої країни робляться обережні, але усвідомлені кроки», - заявив Борис Джонсон.

Британія опинилася на першому місці у Європі за кількістю померлих через коронавірус. Від початку епідемії в країні померлі майже 37 тисяч людей, понад 260 тисяч інфікувалися.

Також Британії Джонсон зізнався, що через коронавірус став гірше бачити.

Нагадаємо, Британія вирішила з 8 червня зобов’язати усіх, хто в’їжджає на територію країни, два тижні лишатися на карантині.

До слова, у Києві після карантину відновлюють роботу продуктові ярмарки