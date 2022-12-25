Коронавірус і комуністи. Після років драконівського локдауну Китай накриває цунамі смертей

Китаєм почнуть гуляти епідемічні хвилі, де люди заражатимуться щоразу новими штамами

Майже три роки поспіль основним методом, за допомогою якого влада Китаю боролася з епідемією коронавірусу, була політика «нульового ковіду». Її суть – не допустити поширення хвороби за допомогою масового тестування й максимально жорстокого карантину в місцях, де виявлено спалахи інфікування. Здавалося, що авторитарний і водночас економічно могутній Китай чи не єдиний у світі успішно застосував таку методику: адже тільки він зумів буквально посадити під замок населення багатомільйонних міст і фактично припинити в них економічну й соціальну діяльність.

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У грудні 2022 року комуністичні керівники Китаю на чолі з генсеком Сі Цзіньпінем були змушені усвідомити, що драконівські локдауни більше не можна продовжувати. Навіть у Китаї народ почав виходити на протести, коли люди не змогли врятуватися з охопленого полум'ям будинку, евакуаційні двері якого заварили через ковідні обмеження.

До того ж карантин призвів до сповільнення виробництва, що загрожує Пекіну важкими економічними наслідками. А як тільки обмеження почали послаблювати, пружина епідемії, яку влада штучно стискала, починаючи від січня 2020-го, розпрямилась.

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Ерік Фейгл-Дінг – американський учений-епідеміолог і фахівець у сфері громадської охорони здоров'я. Він став відомим після того, як на початку 2020-го одним з перших написав у твіттері про руйнівні наслідки майбутньої пандемії коронавірусу. А зараз Фейгл-Дінг написав іншу «нитку» твітів — про епідемічну ситуацію в Китаї. Ми зробили її переказ.

Його прогноз схожий на сюжет фільму жахів. У наступні 90 днів на коронавірус захворіє близько 60% населення Піднебесної, або майже 10% населення світу. Із них мільйон людей помре. Або навіть не мільйон, а мільйони.

Політики «нульового ковіду» більше нема, стверджує Фейгл-Дінг. Зараз у Компартії Китаю інший підхід. Хай ті, хто мають заразитися, заразяться. А хто має померти, помруть. Швидко заразяться, швидко помруть, епідемія швидко пройде пік, а потім виробнича діяльність швидко відновиться.

Час, за який кількість хворих у країні подвоюється, вже не вимірюють днями. Нині йдеться про кілька годин – заявляють експерти. Скільки саме, встановити неможливо – люди заражають один одного так швидко, що виявити динаміку за допомогою тестування більше не вдається.

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Реальна картина епідемії мало кому відома за межами Китаю, каже Фейгл-Дінг.

Проте є характерний доказ – похоронні служби в Пекіні перевантажені, бо не можуть впоратися з валом померлих від коронавірусу людей. Кремація в Пекіні триває безперервно. Морги переповнені. Черга на спалювання перевищує 2 тис. тіл. Є потреба в рефрижераторах для утримування мерців. Знайома картина? Саме так, це ситуація весни 2020 року в Європі. Тільки цього разу все відбувається в Китаї та в значно більших масштабах.

Проте європейцям не слід думати, що це не їхні проблеми. «Люди на Заході переймаються дефіцитом антибіотиків і ліків проти респіраторних захворювань?» – риторично запитує Фейгл-Дінг. І відповідає: «Побачите, що буде, коли Китай зупинить експортувати ці ліки, щоб забезпечити внутрішній попит». Уже зараз китайці штурмують фармацевтичну фабрику в місті Жухай, щоб придбати ібупрофен, який в усіх інших місцях повністю розпродали.

Чи означає це, що з Китаю ось-ось піде нова епідемічна хвиля? Такий сценарій справді ймовірний (але в інших країнах люди або перехворіли на «корону» кілька разів, або мають кілька щеплень, або і те, й інше. Отже, можна сподіватися, що вони мають імунітет і епідемія триватиме у значно м'якшій формі, ніж зараз у Китаї – ред).

Чому інфікування в Китаї відбувається так швидко? На це є низка причин, пояснює Фейгл-Дінг.

Насамперед рівень вакцинації в країні порівняно низький, особливо серед старших людей – найбільш вразливої категорії. До того ж китайські вакцини (зокрема добре відомий українцям КоронаВак) мають нижчу ефективність, ніж західні, які у країні не застосовували.

Є надія на нову розробку, вакцину у формі назального спрею, але навряд чи вона здатна змінити загальний перебіг подій. Ще один чинник – наближення Нового року за місячним календарем, тобто часу, коли китайці беруть відпустки й відвідують родичів. Разом з родинними посиденьками поширюватиметься й вірус.

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Нині все схоже на те, що влада Китаю знову помилилася. «Швидкого ковіду» не буде. Країною почнуть гуляти епідемічні хвилі, де люди заражатимуться щоразу новими штамами. Так само, як це було на Заході, тільки в значно коротші часові проміжки. Імовірно також, що китайські можновладці відреагують на це відновленням карантинної практики «нульового ковіду» – або принаймні окремих її елементів. Результат передбачуваний: на удар по економіці, спричинений епідемією, накладеться удар, спричинений поновленням локдаунів. І водночас це сповільнить надходження піку пандемії. Сотні мільйонів китайців хворітимуть довго. Мільйон чи два з них помруть.