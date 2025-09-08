Головна Дайджест ЗМІ
«Квартира Вітюка» знов виринула на поверхню через 1,5 роки: як ВАКС обирав запобіжний захід Іллі Вітюку

Судово-юридична газета
glavcom.ua
Судово-юридична газета
«Квартира Вітюка» знов виринула на поверхню через 1,5 роки: як ВАКС обирав запобіжний захід Іллі Вітюку
фото: ukrinform.ua

У 2024 році НАЗК встановило відсутність ознак необґрунтованого набуття майна, однак восени 2025 року «квартира Вітюка» знов з’явилась у публічному просторі – вже у вигляді підозри генералу СБУ

4 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглядав питання обрання запобіжного заходу генералу СБУ Іллі Вітюку. Врешті ВАКС обрав йому заставу втричі меншу, ніж просила Спеціалізована антикорупційна прокуратура: замість 42 млн грн – 9 млн грн.

Сама суть звинувачень викликала питання не лише у сторони захисту, але й у СБУ. Раніше у СБУ вказали, що підозру Вітюку оголосили саме після затримань представників НАБУ, хоча кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення посадовця СБУ відкрили майже півтора року тому. На думку СБУ, слідство проігнорувало висновки експертиз, які спростували версію про занижену ціну квартири, а також висновок НАЗК, яке, як відомо, не виявило ознак незаконного збагачення.

Нагадаємо, придбання квартири родиною Вітюка активно обговорювали у медіа ще навесні 2024 року. Тоді НАЗК провело перевірку і вказало, що «стосовно майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Нацагентством з питань запобігання корупції не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у 500 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів». Таким чином під час моніторингу способу життя Іллі Вітюка у НАЗК не встановили невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам. Саму квартиру було придбано у грудні 2023 року.

Втім, у вересні 2025 року це питання знов виринуло на поверхню – вже у вигляді підозри від НАБУ.

Як випливає з перебігу судового засідання 4 вересня, у сторони захисту був широкий набір аргументів стосовно безпідставності підозри.

До прикладу, в засіданні було озвучено, що у матеріалах обвинувачення немає нічого про участь самого Іллі Вітюка у процесі купівлі квартири, обвинувачення ґрунтувало свої аргументи щодо вартості майна на тексті попередньої угоди без вказання номера об’єкта майна, яку рієлтор розсилав різним покупцям, шукаючи найвигідніший для себе варіант, та виводило вартість квартири з кількох неакцептованих оголошень про продаж подібних квартир, при цьому враховуючи у «середньому арифметичному» вартість тієї ж квартири, що інкримінується Вітюку. Сумніви ж у тому, що дружина Вітюка займалася підприємництвом обвинувачення ґрунтувало на тому, що в неї немає вищої юридичної освіти.

Рішення АП ВАКС щодо підслідності чекати не стали

4 вересня сторона захисту у ВАКС клопотала про відкладення судового засідання з підстав подання до Апеляційної палати ВАКС клопотання щодо визначення підсудності та спрямування для розгляду судової справи до іншого суду та, відповідно, отримання судового рішення за результатами розгляду.

В обґрунтування адвокат вказав ознаки, які, на його думку, свідчать не тільки про непідслідність НАБУ інкримінованих Іллі Вітюку злочинів, але головне – непідсудність справи ВАКС. Тобто, фактично виникнення спору, який має право вирішити лише АП ВАКС, оскільки у разі прийняття рішення суддею у справі з порушенням підсудності, таке рішення підлягає скасуванню.

Адвокат звернув увагу, що вирішення спору в частині підсудності є поважною причиною для відкладення розгляду питання, тим більше, з урахуванням виду запобіжного заходу – відсутня нагальна необхідність у розгляді клопотання у максимально стислі процесуальні строки. 

Однак суддя ВАКС в задоволенні клопотання відмовив. Серед інших аргументів слідчий суддя вказав на те, що якщо ВАКС допустить раптом «помилку», то її «завжди може виправити» АП ВАКС. На думку захисту, таким чином суддя ВАКС фактично перейняв на себе повноваження колегії з 5 суддів АП ВАКС.

В подальшому адвокати заявили клопотання щодо витребування судом у сторони обвинувачення результатів допитів низки осіб, які безпосередньо мають підтвердити або спростувати версію прокурора. Йдеться про показання продавця квартири та ріелтора щодо реальної вартості, за яку було реалізовано квартиру та способу розрахунку.

Обґрунтували це тим, що сторона обвинувачення взагалі не представила будь-які документальні докази на підтвердження своєї версії – придбання дружиною Вітюка Юлією квартири саме за майже 22 млн грн, а не за 12 млн – як це підтверджує в своїх показаннях покупець, які, в свою чергу, підтверджуються документально відповідним нотаріально посвідченим договором.

Крім того, було заявлено клопотання в частині витребування результатів допиту особи, з якою сторона обвинувачення констатує наявність змови та умислу вчинення кримінального правопорушення.

Втім, суддя ВАКС також відмовив у задоволенні цього клопотання, хоча звертав увагу на те, що саме такі особи дійсно зможуть або підтвердити, або спростувати позиції сторони обвинувачення і захисту.

Тож, надалі адвокат заявив клопотання про виклик цих осіб для допиту безпосередньо в судове засідання для встановлення важливих для справи фактів та обставин, які в подальшому безпосередньо можуть вплинути на прийняття рішення. Однак – знов отримав відмову. Водночас слідчий суддя зауважив, що такі особи можуть бути викликані в судове засідання для допиту в майбутньому.

Також ВАКС відмовив захисту у задоволенні клопотання щодо витребування судом у сторони обвинувачення процесуальних рішень щодо визначення підслідності інкримінованих Іллі Вітюку злочинів за НАБУ, а також підтвердження повноважень прокурорів і слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, стороні захисту було відмовлено у задоволенні усіх клопотань.

Як обвинувачення доводило обґрунтованість підозри

Представник САП заявив клопотання про застосування запобіжного заходу – застави в розмірі 42 млн грн. Зі свого боку, захист Вітюка вказав, що підозра ґрунтується лише припущеннях, а також на застосування методу викривлення змісту показань свідка.

Зокрема, прокурор САП на підтвердження версії щодо фіктивності здійснення підприємницької діяльності дружини Вітюка під час судового засідання заявив, що навіть сама Юлія Вітюк «не знає» про особу на прізвище Мельник, тобто, основного її контрагента.

Зі свого боку, сторона захисту звернула увагу суду, що у так званому «материнському»  кримінальному провадженні фігурують 2 особи з прізвищем Мельник (Мельник К.В. – контрагент та Мельник О.В.) та, відповідно, конкретно звернула увагу на показання Юлії Вітюк, де вона повідомила про факт необізнаності про особу на прізвище саме Мельник О.В. Отже, на думку сторони захисту, прокурор, який погодив повідомлення про підозру та клопотання про запобіжний захід у великому розмірі або намагався ввести в оману, або недостатньо володів матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в якості доказів щодо вартості квартири прокурор оголосив про судову експертизу приватного експерта, якою «встановлено ринкову вартість» придбаної квартири дружиною Вітюка в розмірі 18 млн грн.  

На це захист нагадав, що вартість квартири вже була неодноразово предметом експертиз відомих державних установ, і висновки державних експертів розходяться з тим, що написав у висновку приватний експерт зі сторони обвинувачення.

Адвокати вказали і на те, що приватний експерт зі сторони обвинувачення взяв кілька оголошень з інтернету – невідомо, реальних чи ні, бо вони не були акцептовані (тобто, невідомо, чи був укладений в результаті цих оголошень договір або це просто були оголошення для «заманювання» клієнтів). Отже, була порушена сама методологія проведення експертних досліджень. Крім того, експерт при оцінці вартості об’єкта нерухомості використав оголошення з вартістю цього ж самого об’єкту. 

До того ж, за словами адвокатів, у розпорядженні сторони обвинувачення наявні експертизи 3 різних державних установ, якими повністю спростовується версія прокурора щодо ринкової вартості квартири у 22 млн грн.

Сторона захисту також наполягала на тому, що листування у месенджерах  між дружиною Вітюка та ріелтором з приводу придбання квартири для уникнення маніпуляцій потрібно оголошувати в повному обсязі, адже з нього випливає реальна ринкова вартість придбаної дружиною Вітюка квартири. При цьому сам Вітюк не брав участь у таких листуваннях і фігурував у ній лише один раз як особа, з якою дружина збиралася порадитися.

Окрім того, прокурором в судовому засіданні були наведені ознаки, які, на думку САП, вказують на фіктивність підприємницької діяльності дружини Вітюка та, відповідно, на незаконне походження всього доходу, за рахунок якого була придбана квартира – як наслідок, незаконне збагачення Вітюка та недостовірне декларування.

Зокрема прокурор вказав на відсутність у дружини Вітюка вищої юридичної освіти. Це, на думку прокурора, вказує на фіктивність ФОП. Втім, як зазначив захист, Юлія Вітюк займалася наданням консалтингових послуг, до того, залучала на договорах підряду різних професійних осіб, зокрема адвокатів. Допити контрагентів підтверджують факт наявності фінансово-господарських відносин.  

Сторона захист вказала, що було ініційовано проведення двох судових експертиз в державній експертній установі, за результатами яких підтверджена фінансово-господарська діяльність ФОП Вітюк Ю.В. зі всіма контрагентами.

Врешті за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, судом частково задоволено таке клопотання та застосовано заставу до Вітюка в розмірі 9 млн з покладенням окремих процесуальних обов’язків. Сторона захисту буде оскаржувати це рішення в апеляційному порядку.

Слід зауважити, що подібних справ стосовно придбання посадовцями квартир та іншого майна у ВАКС слухається чимало, і результати розгляду цих справ доволі різні.

