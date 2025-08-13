Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

У липні Федору Христенку заочно повідомлено про підозру у держзраді та зловживанні впливом

Українські правоохоронці оголосили у розшук народного депутата Федора Христенка, обраного від нині забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з даними баз МВС, датою зникнення чинного обранця вказано 21 липня 2025 року. Саме цього дня Служба безпеки заочно оголосила Христенку підозру у державній зраді та зловживанні впливом.

дані: МВС

За версією слідства, нардеп був топовим агентом ФСБ Росії (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Його завербували російські спецслужби у часи правління Віктора Януковича. Наразі Христенко перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За інформацією СБУ, нардеп Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування «тітушок».

Як стало відомо «Главкому», Федір Христенко покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення. Він жив у Польщі, а тепер зупинився в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Крім того, в Україні суд заочно обрав підозрюваному нардепу міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За час каденції Верховної Ради IX скликання Федір Христенко став одним із топпрогульників – сумарно він пропустив 51% голосувань Ради.

«Христенко входить до парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. За даними протоколів Комітету, цей нардеп востаннє доєднувався до засідань ще у березні 2021 року. Востаннє його депутатська кнопка голосувала влітку 2021 року. Тобто задовго до вторгнення РФ в Україну. Потім картка Христенка світилась у слоті, можливо, її вставляв хтось із його колег, але жодної дії з нею не відбувалося», – розповіла «Главкому» парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО Софія Лазарова.

За її словами, востаннє депутат подавав законопроєкт ще у жовтні 2021 року. З початком повномасштабної війни Христенко жодного разу не з’явився у стінах парламенту. Також він опинився у Реєстрі зрадників, який веде ЧЕСНО.