Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям
Кожна особа має право на захист своїх прав
фото: Асоціація рітейлерів України

У випадку, якщо особа ненавмисно розбила товар, її не можна змусити оплатити вартість, адже до моменту покупки за збереження товару відповідає його власник

Існує декілька основних випадків, коли споживачі найчастіше звертаються за захистом своїх прав і обов'язків. «Главком» з посиланням на Київську міську раду розповідає про них.

Порушені права можуть бути поновлені у випадках:

  • якщо товар не використовувався та не був пошкоджений. В разі збереження товарних чеків особа може обміняти його протягом 14 днів з дня придбання;
  • якщо товар виявився неякісним, крім випадків, коли втрата якості відбулась з вини покупця. В разі наявності чека товар можна повернути або обміняти.

Існує перелік товарів, які не підлягають обміну та повернення. До них відносяться:

  • продовольчі товари;
  • лікарські препарати та засоби гігієни;
  • косметика і парфуми;
  • білизна;
  • тканини;
  • шкарпетки та панчохи;
  • дитячі м’які та гумові іграшки;
  • деякі ювелірні прикраси;
  • книжки та журнали;
  • перуки тощо.

У випадку, якщо особа ненавмисно розбила товар, її не можна змусити оплатити вартість, адже до моменту покупки за збереження товару відповідає його власник. Продавець не має права вимагати оплату чи іншим чином застосовувати примус, тим паче перешкоджати залишити заклад чи погрожувати – в такому випадку потрібно викликати поліцію.

В Київській міській раді наголосили, що вартість на ціннику не повинна відрізнятись від вартості товару у чеку. Неактуальність цінників – проблема не покупців. Тому якщо на касі просять сплатити більше за вартість, яку було вказано, від цього можна відмовитись. 

Варто зазначити, що продавці чи охоронці не мають права змушувати здавати речі до камер схову. Здавати речі до камер схову необхідно лише у разі, коли особа має аналогічний товар, який продається в магазині, а в цьому торгівельному об’єкті вхід з такими товарами заборонено.

Також охоронці не мають права проводити обшуки. Огляд можливий лише з дозволу покупця. За законом можна попросити показати речі та  викликати поліцію у разі підозри на крадіжку, проте огляд можливий виключно з дозволу покупця. Примус, будь-яка агресивна поведінка чи залякування є приводом для виклику поліції з вашого боку.

У Держспоживслужбі розповіли, куди потрібно звертатися за захистом своїх прав у різних випадках. Зокрема:

  • якщо продавець не використовує касовий апарат та/або не забезпечена можливість здійснення безготівкових розрахунків – споживач може скаржитися до Державної податкової служби;
  • повідомити про маркування товару недержавною мовою можна Уповноваженому із захисту державної мови;
  • порушення у сфері надання фінансових послуг оскаржують до Національного банку України, а саме до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг;
  • для надання консультацій і роз’яснень з приводу порушення прав споживачів при купівлі товарів, гарантійному ремонті та гарантійному обслуговуванні, наданні послуг можна звертатись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Крім того, для захисту свої законних прав кожен може звернутись до суду. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. 

Раніше «Главком» розповідав, на що звернути увагу при купівлі квартири в Києві для оренди. Аби убезпечитися від можливих проблем з покупкою, варто звертатися до надійних агентств нерухомості, які володіють детальною інформацією про ринок нерухомості в Києві

Читайте також:

Теги: права людини правозахисники суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У межах розслідування засуджений пішов на угоду зі слідством
Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора
18 липня, 15:25
Трамп: Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує...
Трамп пригрозив газеті WSJ судом через публікацію про привітання Епштейна
18 липня, 05:45
У лавах ЗСУ воює понад 9,4 тис. засуджених
Мобілізація засуджених. Влада спрогнозувала резерви для фронту
17 липня, 09:25
Ексочільниця Слов'янська лікується у краматорському медзакладі
Справа Нелі Штепи. Суд покликав на допомогу лікарів
20 липня, 10:30
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав груповий позов, у якому об’єднано п'ять банків
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
23 липня, 17:43
Львів’янин Володимир Л. у липні 2024 року втік з військової частини
Військовий, який пішов у СЗЧ, попався на крадіжці
25 липня, 10:45
Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від військової служби
Військовозобов'язаний проігнорував вручення повістки: що вирішив суд
7 серпня, 05:17
23-річна киянка, працівниця Святошинського суду, позувала з нацистським прапором
Нацистська символіка у соцмережі: поліція розслідує демонстрацію свастики працівницею суду
11 серпня, 14:00
Коли нам говорять про незалежність НАБУ і САП, то підміняють поняття, бо йдеться не про незалежність, а про безконтрольність, вважає Сергій Власенко
Голова ТСК з розслідування корупції в правоохоронних органах порівняв НАБУ, САП та ВАКС зі «сталінською трійкою»
12 серпня, 08:44

Особисті фінанси

Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям
Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям
За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться
За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться
Як перевірити квартиру перед покупкою на вторинному ринку: поради Мін'юсту
Як перевірити квартиру перед покупкою на вторинному ринку: поради Мін'юсту
Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
В Україні знизився попит на тепличні огірки
В Україні знизився попит на тепличні огірки
Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу
Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
16K
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3433
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
3340
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
2893
Країни Африки вимагають змінити карту світу

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua