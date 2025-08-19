Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям

У випадку, якщо особа ненавмисно розбила товар, її не можна змусити оплатити вартість, адже до моменту покупки за збереження товару відповідає його власник

Існує декілька основних випадків, коли споживачі найчастіше звертаються за захистом своїх прав і обов'язків. «Главком» з посиланням на Київську міську раду розповідає про них.

Порушені права можуть бути поновлені у випадках:

якщо товар не використовувався та не був пошкоджений. В разі збереження товарних чеків особа може обміняти його протягом 14 днів з дня придбання;

якщо товар виявився неякісним, крім випадків, коли втрата якості відбулась з вини покупця. В разі наявності чека товар можна повернути або обміняти.

Існує перелік товарів, які не підлягають обміну та повернення. До них відносяться:

продовольчі товари;

лікарські препарати та засоби гігієни;

косметика і парфуми;

білизна;

тканини;

шкарпетки та панчохи;

дитячі м’які та гумові іграшки;

деякі ювелірні прикраси;

книжки та журнали;

перуки тощо.

У випадку, якщо особа ненавмисно розбила товар, її не можна змусити оплатити вартість, адже до моменту покупки за збереження товару відповідає його власник. Продавець не має права вимагати оплату чи іншим чином застосовувати примус, тим паче перешкоджати залишити заклад чи погрожувати – в такому випадку потрібно викликати поліцію.

В Київській міській раді наголосили, що вартість на ціннику не повинна відрізнятись від вартості товару у чеку. Неактуальність цінників – проблема не покупців. Тому якщо на касі просять сплатити більше за вартість, яку було вказано, від цього можна відмовитись.

Варто зазначити, що продавці чи охоронці не мають права змушувати здавати речі до камер схову. Здавати речі до камер схову необхідно лише у разі, коли особа має аналогічний товар, який продається в магазині, а в цьому торгівельному об’єкті вхід з такими товарами заборонено.

Також охоронці не мають права проводити обшуки. Огляд можливий лише з дозволу покупця. За законом можна попросити показати речі та викликати поліцію у разі підозри на крадіжку, проте огляд можливий виключно з дозволу покупця. Примус, будь-яка агресивна поведінка чи залякування є приводом для виклику поліції з вашого боку.

У Держспоживслужбі розповіли, куди потрібно звертатися за захистом своїх прав у різних випадках. Зокрема:

якщо продавець не використовує касовий апарат та/або не забезпечена можливість здійснення безготівкових розрахунків – споживач може скаржитися до Державної податкової служби;

повідомити про маркування товару недержавною мовою можна Уповноваженому із захисту державної мови;

порушення у сфері надання фінансових послуг оскаржують до Національного банку України, а саме до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг;

для надання консультацій і роз’яснень з приводу порушення прав споживачів при купівлі товарів, гарантійному ремонті та гарантійному обслуговуванні, наданні послуг можна звертатись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Крім того, для захисту свої законних прав кожен може звернутись до суду. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

