РФ скинула вибухівку на маршрутку під Херсоном: двоє загиблих, 16 постраждалих

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
РФ скинула вибухівку на маршрутку під Херсоном: двоє загиблих, 16 постраждалих
Під Херсоном РФ вбила дві особи, скинувши вибухівку на автобус
фото з відкритих джерел

Двоє постраждалих внаслідок удару по маршрутці перебувають у важкому стані

Вранці, 9 серпня, окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона, через що загинули дві людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

«За даними слідства, 9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил РФ здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб», – розповіла прокуратура.

Внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона на маршрутний автобус також постраждали 16 цивільних. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Серед постраждалих дві людини у важкому стані. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.

«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ», – додала прокуратура.

Нагадаємо, 9 серпня російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом були Харківщина, Балаклія та Дніпро.

У Харківській області постраждало цивільне населення. Через влучання виникли численні пожежі в різних районах.

У Балаклійській громаді зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Виникли пожежі.

По Дніпру окупанти запустили ракети, через що постраждали три особи. Через влучання є руйнування на території підприємства.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти вночі запустили 47 ударних дронів та дві ракети Іскандер-К. Подавлено 16 ворожих безпілотників та одну крилату ракету.

