У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

У Харкові взято під варту 36-річного чоловіка, який напав з ножем на правоохоронця та трьох представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Затриманому вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс генерального прокурора.

За інформацією Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова, подія сталася 14 серпня близько 22:15. Поліцейський разом із співробітниками ТЦК та СП проводили у місті оповіщення військовозобов’язаних щодо мобілізаційних заходів.

Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку. Після цього нападник послідовно поранив ножем трьох співробітників ТЦК: одного – в голову та руку, іншого – в голову та підключичну ділянку, а третього – в область тулуба.

Зловмисник одразу втік, намагаючись сховатися у дворах, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування.

Нападнику інкриміновано посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Усі постраждалі наразі перебувають у медичних закладах, де їм надається необхідна допомога.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

