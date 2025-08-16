Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку
фото: Офіс генерального прокурора

У Харкові чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

У Харкові взято під варту 36-річного чоловіка, який напав з ножем на правоохоронця та трьох представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Затриманому вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс генерального прокурора.

За інформацією Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова, подія сталася 14 серпня близько 22:15. Поліцейський разом із співробітниками ТЦК та СП проводили у місті оповіщення військовозобов’язаних щодо мобілізаційних заходів.

Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку. Після цього нападник послідовно поранив ножем трьох співробітників ТЦК: одного – в голову та руку, іншого – в голову та підключичну ділянку, а третього – в область тулуба.

Зловмисник одразу втік, намагаючись сховатися у дворах, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування.

Нападнику інкриміновано посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Усі постраждалі наразі перебувають у медичних закладах, де їм надається необхідна допомога.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не піде на поступки та не віддасть Росії жодної території. Його слова пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на якій Кремль, за даними аналітиків, може вимагати від Києва відмови від Донеччини та Луганщини. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

«Володимир Путін розпочне переговори з Дональдом Трампом, вимагаючи від України повної відмови від Донецької та Луганської областей, 75% та 99% яких Росія окупує відповідно», – ідеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що така угода фактично позбавила б Україну потужних оборонних рубежів, які стримують просування окупантів, і дала б Росії змогу без тривалих боїв просунутися на десятки кілометрів углиб країни.

Читайте також:

Теги: Харків ТЦК поліція прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У жовтні 2022 року комунальне об'єднання закупило персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам
Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн
14 серпня, 17:25
Російський дрон влучив у магазин
У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
9 серпня, 17:40
Свої послуги підозрювана оцінювала у декілька тисяч гривень
На Прикарпатті власниця мисливських магазинів торгувала дозволами на зброю
6 серпня, 17:08
У Києві один з клубів організував вечірку у День жалоби за загиблими 31 липня
День жалоби: пів Києва плаче, пів – скаче. Чому так? Розбір юриста Авторська стаття
4 серпня, 08:00
Повістки тепер надсилатимуться рекомендованими листами
25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони
30 липня, 21:04
Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
23 липня, 10:50
Незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі, розташованій у Білоцерківському районі
Підпільний нафтозавод працював на Київщині. Поліція повідомила, куди збувалося пальне
22 липня, 13:17
Чеська сторона обурена діями словацьких колег
Правоохоронці Чехії та Словаччини посварилися через затримання українця
18 липня, 19:53
На відео зафіксовано рейд на шахрайський кол-центр, який відбувся 8 липня у Києві
Роспропаганда поширила відео «втечі від ТЦК», яке виявилося рейдом на шахраїв
17 липня, 19:08

Події в Україні

У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2674
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2512
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2457
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2397
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua