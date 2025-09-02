НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні

За даними антикорупційних органів, підозрюваний придбав квартиру значно дорожче, ніж було вказано у договорі

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

«Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою», – йдеться в заяві.

Антикорупційні органи стверджують, що зібрані докази свідчать, що послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, за їх словами, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Нагадаємо, в Україні щороку відкривають десятки тисяч кримінальних проваджень за корупційними статтями, однак реальні вироки з позбавленням волі отримують лише одиниці. За останні 10 років відкрили понад 120 тис. проваджень за найбільш «популярною» статтею – 191 ККУ («Привласнення чи розтрата майна»). До суду дійшло менше половини, а реальне ув’язнення отримали лише 578 осіб.

Найпопулярніша корупційна стаття Кримінального кодексу – 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). З 2013 року за цією статтею відкрили понад 120 тис. кримінальних проваджень. До суду дійшла менш як половина справ – 50,5 тис. Водночас із понад 40 тис. проваджень за статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем») до суду дійшло менш як 10% – лише 3 тис.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних корупційних схем у Хмельницькій області. Правоохоронні органи оголосили 39 підозр у розтраті бюджетних коштів, зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні та недбалості.

Як повідомлялося, у Київській області викрито масштабні корупційні схеми, у справах яких прокурори повідомили про підозру 42 особам. Серед них – депутати та чиновники

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала низку коштів сім’ї колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.