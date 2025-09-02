Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
Високопосадовця Служби безпеки підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
фото з відкритих джерел

За даними антикорупційних органів, підозрюваний придбав квартиру значно дорожче, ніж було вказано у договорі

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

«Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою», – йдеться в заяві.

Антикорупційні органи стверджують, що зібрані докази свідчать, що послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, за їх словами, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні фото 1
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Нагадаємо, в Україні щороку відкривають десятки тисяч кримінальних проваджень за корупційними статтями, однак реальні вироки з позбавленням волі отримують лише одиниці. За останні 10 років відкрили понад 120 тис. проваджень за найбільш «популярною» статтею – 191 ККУ («Привласнення чи розтрата майна»). До суду дійшло менше половини, а реальне ув’язнення отримали лише 578 осіб.

Найпопулярніша корупційна стаття Кримінального кодексу – 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). З 2013 року за цією статтею відкрили понад 120 тис. кримінальних проваджень. До суду дійшла менш як половина справ – 50,5 тис. Водночас із понад 40 тис. проваджень за статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем») до суду дійшло менш як 10% – лише 3 тис.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних корупційних схем у Хмельницькій області. Правоохоронні органи оголосили 39 підозр у розтраті бюджетних коштів, зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні та недбалості.

Як повідомлялося, у Київській області викрито масштабні корупційні схеми, у справах яких прокурори повідомили про підозру 42 особам. Серед них – депутати та чиновники

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала низку коштів сім’ї колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.

Читайте також:

Теги: СБУ НАБУ корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко запевняє: для ТСК, яку він очолює, нема недоторканих правоохоронних органів. Проте до деяких з них він ставиться прискіпливіше…
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
11 серпня, 11:00
Малюк: Наша війна – це війна добра і зла, і добро обов’язково переможе. Ми саме є тим добром, тому продовжуємо працювати і виконувати свою місію
СБУ ефективно зриває російський план «Диверсійний шум» – Малюк
12 серпня, 22:26
СБУ затримала кліриків УПЦ, які допомогали РФ
Вихваляли воєнні злочини РФ. СБУ затримала кліриків УПЦ в Одесі (фото)
12 серпня, 14:09
Посадовець оборонного відомства захотів отримати $1,3 млн від забудовника
Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі
12 серпня, 20:33
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49
Окупанти дали довічне за воєнні злочини проти цивільних
Розстрілював цивільних. Полонений окупант отримав довічне ув’язнення
14 серпня, 13:30
Під час 58 обшуків у фігурантів вилучено підготовлені до збуту наркотики та незареєстровану зброю з боєприпасами
Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі
18 серпня, 10:15
Служба безпеки затримала чоловіка у січні цього року за місцем його проживання.
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
25 серпня, 17:18
Чотири ЗРК «ТОР-М2» втратили окупанти за короткий період
За чотири дні СБУ знищила російської техніки на понад $250 млн
28 серпня, 19:13

Кримінал

НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
5889
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4626
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
2911
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
2494
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua