Олексій Курпас Політтехнолог

«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії

Служба безпеки України успішно поєднує в своїй роботі дві базові складові – технологічну і агентурну

Інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка вже розібрали на цитати новинні сайти і тг-канали. Така підвищена увага не дивує: керівник спецслужби дав перше за півтора роки детальне інтерв’ю.

Одна із ключових тез Малюка: Україна має перетворитися на «сталевого дикобраза», який дасть по зубах росії. Причому держава може вистояти в цій війні завдяки унікальним тактикам, якісним кадрам і технологічним новинкам. І СБУ вже застосовує такий підхід на практиці.

Служба успішно поєднує в своїй роботі дві базові складові – технологічну і агентурну. Війна сьогодні вдосконалюється і спецслужба активно впроваджує новинки. Оператори дронів СБУ мають одні з кращих показників ефективності на фронті. Крім того активно використовуються досягнення штучного інтелекту, роботизовані системі, фпв-комплекси.

Звичайно журналістів цікавили деталі найзухвалішої операції цієї війни – «Павутини». Вона була задумана ще у 2023 році та мала тривалу і системну підготовку. 150 дронів було доставлено у ворожий тил: унікальний приклад симбіозу агентурної і технічної складової. Але не «Павутиною» єдиною. СБУ є одним із флагманів Сил оборони щодо далекобійних ударів: уразили понад 200 об'єктів у глибокому тилу рф.

Один з ключових аспектів діяльності СБУ – контррозвідка. Путін створив план «Диверсійний шум» і хотів масштабувати теракти в Україні. План повністю провалився завдяки Службі. Близько 80% (!!!) усіх такого роду злочинів розкриваються на випередження. Окремий фрагмент розмови – «церковний кейс». Малюк першим почав вичищати «авгієві стайні» УПЦ (МП), які російські спецслужби роками інфільтрували своїми агентами. СБУ перекрила дихання агентам фсб в рясах. Більше 100 підозр, 31 вирок суду, і, нарешті, позбавлення українського громадянства громадянина рф Онуфрія, який очолює «московських попів» в Україні.

Загалом Малюк розповідає багато деталей роботи бойових підрозділів Служби. Він заглиблений в цю роботу і на щоденному зв’язку з бойовими побратимами. Немає сумніву, що Малюк – найбільш ефективний голова Служби за всю її історію. Він перетворив СБУ в «український Моссад». А результати Служби доводять, що вона перемагає Росію у війні спецслужб, а Україна здатна успішно протистояти такому потужному ворогу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна СБУ Василь Малюк

